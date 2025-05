Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka shpallur papritur përfundimin e konfliktit me Houthit në Jemen – pas dy muajsh bombardimesh amerikane – dhe rifillimin e lundrimit tregtar pa rrezikun e sulmeve nga milicia e mbështetur nga Irani. Dhe këtë e konfirmon edhe Omani, përmes ministrit të Jashtëm Badr al-Bousaydi, i cili ka shpjeguar: “Në vijim të diskutimeve dhe kontakteve të fundit të zhvilluara nga Sultanati i Omanit me Shtetet e Bashkuara dhe autoritetet kompetente në Sana, përpjekjet kanë çuar në një marrëveshje armëpushimi mes dy palëve”. Ai ka shtuar se “në të ardhmen, asnjëra palë nuk do të shënjestrojë tjetrën, përfshirë anijet amerikane, në Detin e Kuq dhe në ngushticën Bab al-Mandeb”.

Nga fronti jemenas, zyrtari i lartë i Houthive, Muhammad al Buhaythi, ka deklaruar se “grupi është i gatshëm të ndalë sulmet ndaj anijeve ushtarake amerikane nëse Trump ndalon sulmet ajrore në Jemen, por operacionet kundër Izraelit në mbështetje të Gazës do të vazhdojnë”.

Nuk ka ardhur asnjë koment zyrtar nga Izraeli, ku televizioni publik Kan ka zbuluar se zyrtarët izraelitë janë ndjerë “të tronditur” nga deklarata e presidentit amerikan Donald Trump për ndalimin e bombardimeve në Jemen sepse “Houthit janë dorëzuar”.

Shtetet e Bashkuara nuk e kishin informuar paraprakisht Izraelin për deklaratën, sipas burimeve. Trump e kishte paralajmëruar lajmin gjatë një shkëmbimi pyetjesh me gazetarët gjatë takimit dypalësh me kryeministrin e ri kanadez, Mark Carney, në vizitë në Shtëpinë e Bardhë. “Houthit – ka deklaruar ai – na kanë thënë se nuk duan të luftojnë më. Na kanë thënë, ‘ju lutem, mos na bombardoni më’, dhe kanë premtuar se nuk do të sulmojnë më anijet tregtare”.

“Na kanë premtuar – ka vazhduar – se do ta mbajnë fjalën dhe, për ta nderuar atë, ne do të ndalim bombardimet”. Kur gazetarët e pyetën se nga e kishte marrë këtë informacion, Trump fillimisht u përgjigj se “nuk ka rëndësi”, pastaj shtoi se e kishte dëgjuar të thuhej dhe se vinte nga “një burim shumë i mirë”.

Shtetet e Bashkuara ishin angazhuar prej kohësh për rihapjen e rrugëve tregtare të sulmuara nga Houthit, të cilët vetëm disa orë para njoftimit të Trump kishin deklaruar se ishin të angazhuar në një “luftë të shenjtë”. Aktualisht nuk ka konfirmime nga milicia jemene.

Gjatë ditës, Forcat e Armatosura Izraelite kishin konfirmuar një sulm masiv në Jemen, për ditën e dytë radhazi: kësaj radhe është goditur kryesisht kryeqyteti Sana dhe aeroporti i tij, si përgjigje ndaj sulmit të Houthive në aeroportin e Tel Avivit të dielën e kaluar.

“Forcat ajrore izraelite kanë sulmuar pak më parë dhe kanë shkatërruar infrastrukturat e Houthive në aeroportin kryesor të Sanas, në Jemen, duke e bërë atë plotësisht të papërdorshëm. E kemi nxjerrë jashtë funksionit. Kjo ndodhi pas lëshimit të raketave nga organizata terroriste ndaj aeroportit Ben Gurion”, ka deklaruar zëdhënësi i IDF, duke shtuar se aeroporti përdoret nga Houthit për transferimin e armëve dhe militantëve dhe që drejtohet rregullisht nga regjimi i Houthive për qëllime terroriste.

“Disa qendra elektrike janë goditur në zonë, si dhe fabrika e çimentos Al Imran, e vendosur në veri të kryeqytetit dhe që, sipas IDF-së, “përbën një burim të rëndësishëm për regjimin terrorist të Houthive dhe përdoret për ndërtimin e tuneleve nëntokësore dhe infrastrukturave të tjera terroriste”. /La Repubblica/