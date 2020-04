Presidenti i habiti të gjithë duke propozuar përdorimin e llambave UV dhe injektim të dezinfektuesve brenda trupave njerëzorë. “Në teori, ne do ta godisnim trupin me një sasi të madhe rrezesh ultravjollcë, ose në çdo rast me një dritë shumë të fuqishme. Pastaj jane edhe dezinfektuesit, te cilet do ta vrisnin virusin në një minutë. A ka ndonjë mënyrë për të qenë në gjendje të bejme injeksione brenda trupit me keto lende, per te arritur një lloj pastrimi? Dizinfektuesi mund të shkonte në mushkëri dhe t’i pastronte, jam i interesuar qe mjeket te thellohen ne keto eksperimente ”, tha Trump duke shokuar te gjithe te pranishmit ne konferencen e shtypit.