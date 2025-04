Presidenti i SHBA Donald Trump ka sinjalizuar për një fund të mundshëm të rritjes së tarifave ndërmjet SHBA-së dhe Kinës.

“Unë nuk dua që ato të shkojnë më lart, sepse në një moment të caktuar ju arrini atje ku njerëzit nuk blejnë,” u tha Trump gazetarëve në lidhje me tarifat në Shtëpinë e Bardhë.

Ai tha se me Kinën ka qenë në kontakt që nga vendosja e tarifave dhe shprehu optimizëm se ata mund të arrinin një marrëveshje.

“Unë kam një marrëdhënie shumë të mirë me Presidentin Xi Jinping dhe mendoj se do të vazhdojë. Ata më kanë kontaktuar disa herë. Besoj se do të kemi një marrëveshje me Kinën dhe nëse nuk e bëjmë, ne do të kemi një marrëveshje gjithsesi sepse do të vendosim një objektiv të caktuar”, tha Presidenti Donald Trump.