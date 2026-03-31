Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka shkaktuar reagime me një deklaratë të fortë në rrjetin social Truth Social, ku u bëri thirrje vendeve aleate, përfshirë Mbretëria e Bashkuar, që të marrin vetë iniciativën për furnizim me karburant në Ngushtica e Hormuzit.
Në postimin e tij, Trump u shpreh se këto vende duhet të tregojnë “guxim” dhe të shkojnë në këtë zonë strategjike për të “marrë” karburantin që u nevojitet, duke nënvizuar se SHBA-të nuk do të jenë më gjithmonë në krah të tyre.
“Duhet të mësoni të luftoni për veten tuaj. SHBA-të nuk do të jenë më aty për t’ju ndihmuar, ashtu siç nuk ishit ju për ne,” shkroi ai, duke kritikuar aleatët që sipas tij nuk u përfshinë në veprime kundër Irani.
Trump shtoi se vendet që përballen me mungesë furnizimi mund të blejnë “karburant për avionë” nga SHBA-ja, duke theksuar se vendi i tij ka rezerva të bollshme.
Në fund të deklaratës, ai pretendoi se Irani është “shkatërruar plotësisht” dhe u bëri thirrje vendeve që të veprojnë: “Pjesa e vështirë është bërë. Shkoni merrni naftën tuaj!”
Leave a Reply