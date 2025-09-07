Presidenti Donald Trump sinjalizoi të sot se administrata e tij është gati të kalojë në fazën e dytë të sanksioneve kundër Rusisë.
“A jeni gati të kaloni në fazën e dytë të sanksioneve kundër Rusisë?”, e pyeti një gazetar presidentin ndërsa ai largohej nga Shtëpia e Bardhë për t’u drejtuar për në US Open në New York.
“Po, jam”, u përgjigj presidenti.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky theksoi të enjten rëndësinë e rritjes së presionit mbi Moskën dhe mbi “të gjitha vendet që tregtojnë me Rusinë”.
“Ekonomia ruse është nën presion dhe të gjitha vendet që tregtojnë me Rusinë janë nën presion, dhe ne do të vazhdojmë me këtë”, tha Zelensky, duke shtuar se “sanksionet dytësore dhe tarifat speciale tregtare” mund të ndihmojnë.
CNN ka raportuar më parë se Trump po bëhej gjithnjë e më i frustruar nga mungesa e përparimit në paqe dhe po mendonte se sa i përfshirë duhet të ishte në ndërmjetësimin e një takimi midis udhëheqësve rusë dhe ukrainas.
Ndërkohë, i dërguari special i Trump për Ukrainën tha të dielën se Rusia po “përshkallëzohet” pas sulmit të saj më të madh ajror të luftës gjatë natës.
“Rreziku në çdo luftë është përshkallëzimi. Rusia duket se po përshkallëzohet me sulmin më të madh të luftës që godet zyrat e Kabinetit të UKR-së në Kiev”, shkroi Gjenerali Keith Kellogg në X.
“Historia tregon se ngjarjet mund të përshkallëzohen jashtë kontrollit përmes veprimeve të tilla. Kjo është arsyeja pse presidenti Trump po punon për të ndaluar këtë luftë. Sulmi nuk ishte një sinjal se Rusia dëshiron ta përfundojë këtë luftë në mënyrë diplomatike”, shtoi ai.
Rusia nisi sulmin e saj më të madh ajror të luftës në Ukrainë gjatë natës së të dielës, duke vendosur më shumë se 800 dronë dhe duke goditur një ndërtesë qeveritare në Kiev për herë të parë.
Një foshnjë ishte midis të paktën dy personave të vrarë në sulmet me dronë në disa ndërtesa banimi në kryeqytet, tha zyra e qytetit të Kievit.
