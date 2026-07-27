Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, publikoi të dielën një seri të pazakontë postimesh në rrjetin e tij social Truth Social, ku përmes imazheve të krijuara me inteligjencë artificiale përfshiu skenarë nga udhëtimi në kohë deri te lufta me Iranin dhe aludime për një kandidim të mundshëm presidencial në vitin 2028.
Brenda rreth gjashtë orësh, Trump publikoi më shumë se 40 postime, shumica e tyre të realizuara me inteligjencë artificiale.
Një prej tyre paraqiste një poster imagjinar filmi me titull “Trump x Washington”, ku ai shfaqet duke udhëtuar në kohë për të shpëtuar presidentin e parë amerikan, George Washington, pranë malit Mount Rushmore.
“Në të kaluarën gjithçka ishte gati të ndryshonte. Historia ishte gati të shpëtohej”, thuhej në sloganin e posterit.
Trump publikoi gjithashtu një poster të krijuar me AI për një film fantastiko-shkencor të quajtur “Cosmic Commander”, ku përdorej një simbol i ngjashëm me stemën e serialit Star Trek.
Tema kryesore e postimeve ishte konflikti mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, ndërsa tensionet mes dy vendeve janë rritur gjatë javëve të fundit.
Një nga imazhet paraqiste avionë luftarakë amerikanë që godisnin Ishullin Kharg, terminali kryesor i eksportit të naftës së Iranit në Ngushticën e Hormuzit.
Në një tjetër postim, Trump shfaqej gjigant mbi qiell, ndërsa avionë ushtarakë fluturonin mbi territor. Në imazh shiheshin shpërthime mbi një zonë të shënuar si “Iran”, ndërsa mbishkrimi thoshte: “Mbrojtësit e Botës”.
Një tjetër imazh i krijuar me inteligjencë artificiale e paraqiste presidentin me një kapele ku shkruhej “FAFO”, ndërsa drejtonte një mjet lundrues të ekuipazhuar nga personel ushtarak.
Postimet u publikuan në të njëjtën ditë kur ambasadori amerikan në OKB, Mike Waltz, deklaroi për Fox News Sunday se sulmet ndaj Iranit ishin pezulluar përkohësisht, pasi Trump po i jepte “hapësirë bisedimeve”.
Një pjesë e postimeve u fokusuan edhe te mundësia e një kandidimi tjetër presidencial. Në disa prej tyre, Trump shfaqej duke pirë puro dhe duke mbajtur një kapele me mbishkrimin “TRUMP 2028”, ndërsa në një tjetër imazh një filxhan gjigant me të njëjtin slogan rrethohej nga njerëz që bërtisnin drejt qiellit.
Në serinë e postimeve, Trump riktheu edhe kritikat ndaj Kanadasë dhe gazetares së CNN, Kaitlan Collins.
Një nga imazhet paraqiste një “barrierë filtruese ajri” përgjatë kufirit SHBA-Kanada, në dukje si referencë ndaj ankesave të tij të mëparshme se tymi nga zjarret pyjore në Kanada po ndot ajrin në Shtetet e Bashkuara.
Postimi rikujtonte gjithashtu projektin e murit kufitar, i cili ishte një nga premtimet kryesore të fushatës së tij presidenciale në vitin 2016.
Megjithatë, pavarësisht pretendimeve për ndotjen e ajrit nga Kanadaja, imazhi i krijuar me inteligjencë artificiale paraqiste qiell të kthjellët dhe blu në të dy anët e kufirit.
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