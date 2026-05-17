Presidenti amerikan Donald Trump ka publikuar në rrjetin e tij social një imazh të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, i shoqëruar me mesazhin: “Qetësia para stuhisë”.
Në foton e postuar në platformën Truth Social, Trump shfaqet i rrethuar nga anije ushtarake, ndërsa në sfond duken re të errëta dhe rrufe.
Postimi vjen në një moment tensionesh të larta në Lindjen e Mesme. Sipas raportimeve të gazetës The New York Times, SHBA-ja dhe Izraeli po zhvillojnë përgatitjet më intensive për sulme të mundshme ndaj Iranit që nga armëpushimi i muajit të kaluar.
Dy zyrtarë të Lindjes së Mesme kanë deklaruar se të dy vendet synojnë të jenë gati për veprim që javën e ardhshme.
Deri tani nuk ka reagim zyrtar nga Shtëpia e Bardhë lidhur me postimin e Trump apo raportimet për përgatitje ushtarake.
