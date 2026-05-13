Presidenti amerikan Donald Trump ka publikuar të martën, 12 maj, në platformën e tij TruthSocial një grafikë ku Venezuela paraqitet e mbuluar me flamurin e Shteteve të Bashkuara dhe e shënuar si “Shteti i 51-të”.
Ky postim provokues u bë ndërsa Trump ishte rrugës për në Kinë, ku pritet të marrë pjesë në një samit të nivelit të lartë. Po ashtu, një ditë para këtij postimi, në një intervistë për Fox News, ai deklaroi se po shqyrton “seriozisht” mundësinë që Venezuela të bëhet pjesë e SHBA-ve si shtet i ri.
Presidentja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodríguez, e ka refuzuar kategorikisht këtë ide, duke theksuar se vendi i saj “kurrë nuk ka marrë në konsideratë” një bashkim të tillë dhe duke theksuar sovranitetin e Venezuelës.
Më herët, Trump ka deklaruar se vendi latino-amerikan, i pasur me naftë, mund të përfshihet në SHBA, ndërsa qeveria e re në Caracas ka ndërmarrë reforma që kanë hapur sektorët e naftës dhe minierave për investime të huaja, veçanërisht nga kompanitë amerikane.
Nga ana tjetër, opozita venezueliane vazhdon të kërkojë zgjedhje të reja, ndërsa autoritetet aktuale thonë se vendimi për këtë çështje do të merret në një moment të pacaktuar.
