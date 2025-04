Qeveria e Kinës thotë se do të “luftojë deri në fund” nëse SHBA vazhdon të përshkallëzojë luftën tregtare, pasi Donald Trump kërcënoi me tarifa të mëdha shtesë në përgjigje të masave hakmarrëse të Kinës.

Të martën, Ministria e Tregtisë e Kinës akuzoi SHBA-të për “shantazh” dhe tha se kërcënimet e presidentit amerikan për tarifa shtesë prej 50% nëse Pekini nuk e kthente tarifën e tij reciproke prej 34% ishin një “gabim mbi një gabim”.

“Populli kinez nuk provokon probleme, por ne nuk kemi frikë prej tyre”, tha përfaqësuesi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lin Jian, duke u betuar se do të “luftojnë deri në fund” kundër kërcënimeve të tarifave nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump.

Ai u zotua se do të “ndërmarr me vendosmëri kundërmasa”, duke shtuar se “Kina do të luftojë deri në fund nëse pala amerikane është e vendosur të shkojë në rrugën e gabuar”.

Të martën tregjet aziatike u duk se u përmirësuan pak në tregjet e hershme, një ditë pas dite të turbullt në tregjet globale që bëri që investitori miliarder Bill Ackman, një nga mbështetësit e presidentit amerikan në garën e vitit 2024 për Shtëpinë e Bardhë, të bënte thirrje për një moratorium.

Përgjigja e së martës nga Pekini është e fundit në një përkeqësim të përplasjes mes dy vendeve. Javën e kaluar Trump njoftoi një sërë tarifash që variojnë nga 10% në 50% ndaj partnerëve tregtarë amerikanë që do të hyjnë në fuqi këtë të mërkurë.

Ai vendosi një tarifë 34% për importet nga Kina – përveç një takse të mëparshme prej 20%. Më pas Pekini u hakmor me një tarifë reciproke prej 34% për të gjitha importet amerikane. Kjo bëri që Trump të hënën të kërcënojë një tarifë shtesë prej 50% për importet kineze nëse Pekini nuk e kthente të tyren.

“Nëse Kina nuk e tërheq rritjen e saj prej 34% mbi abuzimet e tyre tashmë afatgjata tregtare deri nesër, 8 Prill 2025, Shtetet e Bashkuara do të vendosin tarifa shtesë mbi Kinën prej 50%, duke filluar nga 9 Prilli”, shkroi Trump në Truth Social.

“Përveç kësaj, të gjitha bisedimet me Kinën në lidhje me takimet e tyre të kërkuara me ne do të ndërpriten!”

Një editorial i ashpër në gazetën zyrtare shtetërore kineze Xinhua e akuzoi Trumpin për “zhvatje të zhveshur”.

“Plotësisht absurde është logjika themelore e Shteteve të Bashkuara: “Unë mund t’ju godas sipas dëshirës sime dhe ju nuk duhet të përgjigjeni. Në vend të kësaj, ju duhet të dorëzoheni pa kushte”, thuhet në deklaratë.

“Kjo nuk është diplomaci, është një detyrim i hapur i veshur si politikë”.

Në mediat sociale një fjalim i vitit 1987 nga presidenti i atëhershëm i SHBA Ronald Reagan i postuar nga ministria e jashtme e Kinës është shpërndarë gjerësisht.

Klipi, në të cilin Reagan kritikon përdorimin e tarifave si çuar në hakmarrje dhe në fund të fundit duke dëmtuar ekonominë amerikane, “ka një kuptim të ri në vitin 2025”, tha gazeta kineze The Paper.

Të martën, indeksi Nikkei i Japonisë u rrit 6%, duke u rikuperuar nga niveli më i ulët 18-mujor të hënën, pasi Trump dhe kryeministri japonez Shigeru Ishiba ranë dakord të hapnin bisedimet tregtare në një telefonatë vonë të hënën.

Çipat kineze blu u rritën me 0.7%, duke rikuperuar një pjesë të rrëshqitjes prej më shumë se 7% të hënën. Indeksi Hang Seng i Hong Kongut u hodh me 2% pasi pësoi ditën më të keqe që nga viti 1997.

Furnizimet e aksioneve amerikane u vunë gjithashtu më të larta pas një sesioni me rul slitë në të cilin preku nivelin më të ulët në më shumë se një vit.

Tarifat e “ditës së çlirimit” të Trump synonin dhjetëra vende dhe Kina nuk është e vetmja që përgjigjet.

Komisioni Evropian ka propozuar kundërtarifa prej 25% për një sërë mallrash amerikane, duke përfshirë sojën, arrat dhe salsiçet, ndërsa tha se ata ishin të gatshëm për të negociuar një marrëveshje “zero për zero” me Trump.

Komisioneri i tregtisë së BE-së Maros Sefcovic tha në një konferencë shtypi: “Herët a vonë, ne do të ulemi në tryezën e negociatave me SHBA-të dhe do të gjejmë një kompromis të pranueshëm reciprokisht”.

Tajvani, i cili përballet me një tarifë reciproke prej 32% dhe pa rënien e tregut më të keq ndonjëherë të hënën, ka thënë se është gati të negociojë “në çdo kohë”, me presidentin Lai Ching-te që propozon një marrëveshje me tarifa zero, heqjen e barrierave tregtare dhe rritjen e investimeve në SHBA.

Tajvani ka thënë vazhdimisht se suficiti i tij i madh tregtar me SHBA-të është për shkak të kërkesës në rritje të SHBA-së për teknologji, duke qenë se kompanitë e tij janë furnizuesit kryesorë të kompanive si Apple dhe Nvidia.