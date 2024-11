Ish-presidenti Donald Trump, sipas projeksioneve, do të rikthehet në krye të Shtëpisë së Bardhë, duke mposhtur zëvendëspresidenten Kamala Harris.

Fitorja e Wisconsin e vendosi atë në vijën e finishit, pas parashikimeve të mëparshme për fitoren e Trump në shtetet e fushës së betejës në Karolinën e Veriut, Georgia dhe Pensilvani

CBS News vlerëson se Donald Trump do të kapërcejë pragun fitues të votave elektorale prej 270 me 6 vota, me një total prej 276 deri më tani. Ndërkohë votat janë ende duke u numëruar në disa shtete të tjera.

Trump shpalli fitoren në një fjalim para mbështetësve teksa u shfaq në skenë së bashku me familjen dhe kandidatin e tij për zv.President, senatorin JD Vance.

“Dua të falënderoj popullin amerikan për nderin e jashtëzakonshëm që u zgjodha presidenti juaj i 47-të dhe presidenti juaj i 45-të”, tha Trump në selinë e tij zgjedhore në Florida. “Dhe çdo qytetari, unë do të luftoj për ju, për familjen tuaj dhe për të ardhmen tuaj. Çdo ditë do të luftoj për ju me çdo frymëmarrje në trupin tim.”

Në moshën 78-vjeçare, Trump do të jetë presidenti më i vjetër që do të marrë detyrën ndonjëherë.

Harris nuk foli fare natën e zgjedhjeve, duke hequr dorë nga eventi i saj i planifikuar në Universitetin Howard. Cedric Richmond, bashkëkryetari i fushatës së Harris, tha se ajo do t’u drejtohet mbështetësve të saj dhe kombit më vonë të mërkurën.

Republikanët gjithashtu patën sukses në disa gara kryesore të Senatit dhe sipas parashikimeve do të fitojnë kontrollin e dhomës së sipërme. Kontrolli i Dhomës së Përfaqësuesve mbetet i papërcaktuar, me votat ende duke u numëruar në gara të shumta.

