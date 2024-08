Ish-presidenti Donald Trump postoi të hënën një video në X për herë të parë në gati një vit përpara bisedës së tij në platformë më vonë gjatë ditës me pronarin e X dhe CEO të Tesla, Elon Musk.

Videoja më shumë se dy minutëshe përfshin mbulimin e lajmeve të kërkimit federal të Mar-a-Lago në gusht 2022 dhe aktakuzat e tij nga Departamenti i Drejtësisë. Trump pretendon rregullisht gjatë fushatës se ai është viktimë e asaj që ai e quan “persekutim politik” dhe videoja kërkon të përforcojë këtë pretendim.

“Kurrë nuk e kisha menduar se diçka e tillë mund të ndodhte në Amerikë. I vetmi krim që kam kryer është të mbroj pa frikë kombin tonë nga ata që kërkojnë ta shkatërrojnë atë. Sa më shumë që një sistem i prishur të thotë se e ke gabim, aq më i sigurt duhet të jesh se duhet të vazhdosh të ecësh përpara”, dëgjohet duke thënë Trump në video.

Videoja përfshin rreshta që janë elementë kryesorë të fjalimeve të fushatës së Trump, duke përfshirë: “Ata duan të ma marrin lirinë sepse nuk do t’i lejoj kurrë t’ju heqin lirinë. Ata duan të më mbyllin gojën, sepse nuk do t’i lë kurrë të të heshtin. Ata nuk do të vijnë pas meje. Ata po vijnë pas jush, dhe unë thjesht ndodh që të qëndroj në rrugën e tyre.”

Trump dhe Musk pritet të kenë një bisedë të drejtpërdrejtë në platformë të hënën në orën 20:00 ET. Hera e fundit që Trump postoi në platformë ishte një foto e tij në 24 gusht 2023, pasi ai u mbajt në një burg të Atlantës në rastin e përmbysjes së zgjedhjeve në Georgia.

Pronari i X, Elon Musk ka njoftuar se ai dhe ish-presidenti, Donald Trump do të kenë një bisedë live në platformën e mediave sociale sonte në orën 20:00 ET.

“Bisedë drejtpërdrejt në X me @realDonaldTrump dhe mua në orën 20:00 ET nesër,” postoi Musk.

“Kjo është e pakapshme, pa kufizime në temë, kështu që duhet të jetë shumë argëtuese! Nëse keni pyetje dhe komente specifike, postojini ato nën chat”, ka postuar ai.

Musk mbështeti ofertën presidenciale të Trump disa momente pas atentatit në mitingun e fushatës së Trump në Pensilvani muajin e kaluar. CNN

/a.r