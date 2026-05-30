Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, po shqyrton mundësinë e anulimit të koncerteve të planifikuara në Uashington, në kuadër të 250-vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, pas tërheqjes së disa artistëve nga eventi.
Ai po mendon zëvendësimin e artistëve me një fjalim dhe një tubim politik.
Koncertet ishin pjesë e një aktiviteti më të madh, “Great American State Fair”, një ngjarje 16-ditore që do të zhvillohej nga 25 qershori deri më 10 korrik 2026. Organizatorët thanë se panairi, i organizuar nga grupi ‘Freedom 250’, do të shtrihej në ‘National Mall’ nga Kapitoli i SHBA-ve deri te Monumenti i Uashingtonit, me skena koncertesh, pavijone shtetesh, ekspozita, lojëra dhe atraksione të ndryshme.
Por formacioni muzikor është goditur nga disa anulime. Të premten, Bret Michaels, vokalisti i grupit rock Poison, u bë artisti i pestë që u tërhoq nga koncertet, duke deklaruar se eventi nuk ishte një festim jo-partiak siç kishte menduar fillimisht.
Organizatorët nuk kanë dhënë publikisht detaje për arsyet e largimeve, por këto tërheqje kanë ngritur pikëpyetje mbi realizimin e eventit në formën e tij fillestare.
Në një postim në Truth Social të shtunën, Trump sugjeroi se seria e koncerteve mund të mos jetë më e nevojshme nëse artistët vazhdojnë të tërhiqen. Ai hodhi idenë e mbajtjes së një fjalimi në National Mall, duke e paraqitur veten si një tërheqje më të madhe se çdo artist muzikor.
“Fakti është se unë jam, sipas shumë njerëzve, atraksioni numër një në botë”, shkroi Trump. Ai shtoi se tërheq audienca “më të mëdha se Elvis në kulmin e tij” dhe “pa përdorur kitarë”.
Presidenti tha se po i urdhëron përfaqësuesit e tij të shqyrtojnë mundësinë e realizimit të një tubimi me titull “Amerika është rikthyer”.
“Freedom 250” është një partneritet publik-privat i krijuar nga Shtëpia e Bardhë për të koordinuar festimet e 250-vjetorit të SHBA-ve së bashku me agjencitë federale.
Ende nuk është e qartë nëse do të rekrutohen muzikantë zëvendësues apo nëse propozimi i Trump për zëvendësimin e koncerteve me një tubim po merret seriozisht nga organizatorët.
