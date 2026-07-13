Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, pritet t’i referohet gjatë fjalimit të tij të enjten disa informacioneve të reja të deklasifikuara lidhur me pretendimet për plane të fuqive të huaja për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2020.
Sipas dy zyrtarëve të Shtëpisë së Bardhë, të cilët kanë folur në kushte anonimiteti, presidenti amerikan do të përdorë fjalimin për të paraqitur prova dhe materiale që janë bërë publike së fundmi pas deklasifikimit.
Sipas të njëjtave burime, këto të dhëna tregojnë se kanë ekzistuar plane nga jashtë Shteteve të Bashkuara me synim ndërhyrjen ose ndikimin në garën presidenciale të vitit 2020.
Deri tani nuk janë dhënë detaje të tjera mbi përmbajtjen e dokumenteve, vendet që pretendohet se janë përfshirë apo mënyrën se si ishte planifikuar ndërhyrja.
Deklarata e ardhshme e Trump pritet të hapë një tjetër raund përplasjesh politike në Uashington, pasi zgjedhjet e vitit 2020 vijojnë të mbeten një nga temat më të debatueshme në skenën politike amerikane.
Presidenti amerikan kishte njoftuar më herët përmes një postimi në platformën Truth Social se do të mbajë një “fjalim drejtuar kombit” të enjten në orën 21:00 me orën lokale, që përkon me orën 03:00 të mëngjesit të së premtes sipas orës së Shqipërisë.
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