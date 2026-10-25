Presidenti Donald Trump tha se pasi të përfundojë punë në Iran do të merret me Kubën. Duke ju drejtuar amerikanëve Trump theksoi se qëllimi është rrëzimi i regjimit komunist në Kuba. Shtetet e Bashkuara në fillim të vitit kanë vendosur një bllokadë për naftën ndaj Kubës duke vendosur vendin në një krizë energjetike.
“Kemi ushtrinë më të fortë në botë. E patë çfarë bëmë në Venezuelë. Republika Islamike e Iranit do ju tregojë që ne kemi ekuipazhimet më të mira. Pa merak do të merremi dhe me Kubën. Pasi të kthehemi nga Iranit do bëjmë një ndalesë në Kuba me anijet tona. Ata do ngrenë duart dhe pastaj do çojmë Rubion të përfundojë marrëveshjen”.
Për shumë analistw Shtet e Bashkuara dhe Izraeli janë duke u përgatitur për një valë të re tw sulmeve ndaj Republikës Islamike të Iranit pasi është vërejtur një grumbullimi forcave në Lindjen e Mesme. Një skenar tjetër është ai i një sulmi pas zgjedhjeve të mesmandatit në datën 3 nëntor në Shtetet e Bashkuara.
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