Presidenti amerikan Donald Trump ka lëshuar një paralajmërim të fortë ndaj Iranit, duke deklaruar se “koha po mbaron” dhe se Teherani duhet të veprojë shpejt për të shmangur pasoja të rënda.
Në një postim në platformën Truth Social, Trump shkroi se “për Iranin, koha po mbaron” dhe shtoi: “Më mirë të lëvizin SHPEJT, përndryshe nuk do të mbetet asgjë prej tyre. KOHA PO MBARON!”
Deklarata e tij vjen pak orë pas një telefonate me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, në një periudhë tensionesh të larta mes SHBA, Izraelit dhe Irant.
