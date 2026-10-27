Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, ka ofruar një shpërblim prej 1 milion dollarësh për raportimin e mashtrimit me votat në zgjedhjet e kaluara ose në zgjedhjet e mesit të mandatit të 3 nëntorit, me kusht që informacioni të çojë në arrestim dhe dënim.
Trump e njoftoi ofertën në Truth Social të hënën, duke ua përsëritur atë gazetarëve përpara një tubimi në Corinth, Misisipi.
“Kushdo që raporton mashtrim me votuesit në zgjedhjet e kaluara, ose në zgjedhjet e ardhshme të mesit të mandatit të vitit 2026, do të paguhet 1,000,000 dollarë pas arrestimit dhe dënimit të atyre që krijuan mashtrimin!”, shkruhet në postimin e tij.
Trump nuk tha se nga do të vinin paratë, kush do t’i shpërndante ato ose si të raportoheshin mashtrimet e dyshuara. Premtimi shkaktoi pyetje ligjore në internet, me kritikët që theksuan se Trump nuk mund të shpërndajë thjesht paratë e taksapaguesve pa miratimin e Kongresit.
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