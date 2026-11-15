Presidenti amerikan Donald Trump po përballet me kundërshtime nga disa senatorë republikanë në përpjekjen e tij për të emëruar sa më shumë gjyqtarë konservatorë përpara se demokratët të marrin kontrollin e Senatit.
Deri tani, gjatë mandatit të tij të dytë, janë konfirmuar 57 gjyqtarë të propozuar prej tij, ndërsa 23 kandidatura të tjera janë ende në pritje të miratimit. Trump synon të përfitojë nga javët e fundit të kontrollit republikan në Senat për të forcuar ndikimin konservator në sistemin gjyqësor amerikan, i cili pritet të zgjasë edhe pas përfundimit të presidencës së tij.
Senatori republikan nga Oklahoma, Alan Armstrong, kritikoi Shtëpinë e Bardhë se ka injoruar emrat e propozuar prej tyre dhe ka zgjedhur kandidatët e vet pa konsultim.
Në vend të tij, Trump propozoi gjyqtarin e Gjykatës së Lartë të Arkansasit, J. Cody Hiland. Edhe senatorët Thom Tillis dhe John Cornyn kanë vënë në pikëpyetje emërime të tjera. Cornyn nuk ka dhënë mbështetjen për T. Elliot Gaiser, kandidatin për një pozicion gjyqtari federal në Dallas, ndërsa Armstrong ka tërhequr miratimin për Zach West, të propozuarin për një post gjyqësor në Oklahoma.
Tillis ka mbështetur kundërshtimet e kolegëve të tij dhe ka paralajmëruar Shtëpinë e Bardhë se nuk mund të imponojë kandidatët pa marrë parasysh mendimin e senatorëve të shteteve përkatëse. Ai argumentoi se senatorët meritojnë më shumë respekt në procesin e përzgjedhjes së gjyqtarëve dhe se administrata duhet të presë kundërshtime kur nuk konsultohet me ta.
Ndërkohë, kreu i shumicës në Senat, John Thune, e ka cilësuar miratimin e gjyqtarëve si një nga përparësitë kryesore të republikanëve gjatë javëve të mbetura të kontrollit të dhomës. Senati ka konfirmuar kandidatin e parë gjatë kësaj periudhe të fundit të legjislaturës, por 23 emërime të tjera janë ende në pritje, mes tyre edhe kandidatura e gjyqtarit Daniel Domenico për Gjykatën e Apelit të Qarkut të Dhjetë.
Trump synon të përfundojë sa më shumë emërime përpara ndryshimit të shumicës në Senat, duke vijuar projektin e nisur gjatë mandatit të tij të parë për të ndryshuar përbërjen ideologjike të gjyqësorit federal në favor të konservatorëve. Nga viti 2017 deri në vitin 2021, ai emëroi 234 gjyqtarë, përfshirë tre anëtarë të Gjykatës së Lartë, e cila aktualisht ka një shumicë konservatore prej gjashtë anëtarësh kundrejt tre. Rreth një e treta e gjyqtarëve aktivë në SHBA janë emëruar nga Trumpi.
Megjithatë, përpjekjet e tij mund të pengohen nga senatorët që janë në përfundim të mandateve. Armstrong do të largohet nga Senati më 30 nëntor dhe do të zëvendësohet nga republikani Kevin Hern, i cili mund të mbajë një qëndrim tjetër për kandidaturën e Westit.
Edhe Tillis dhe Cornyn janë në ditët e fundit të mandatit të tyre dhe kanë sinjalizuar se janë të gatshëm të bllokojnë disa prej emërimeve.
Tillis ka deklaruar se do të vazhdojë të kundërshtojë kandidatët nëse senatorët e shteteve përkatëse nuk japin mbështetjen e tyre. Kështu, përpjekja e Trumpit për të konsoliduar ndikimin konservator në gjyqësorin amerikan po përballet me pengesa pikërisht nga brenda kampit republikan.
Leave a Reply