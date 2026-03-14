Agjencitë iraniane të lajmeve, duke cituar burime dhe zyrtarë lokalë, raportuan se eksportet e naftës nga Ishulli Kharg po vazhdojnë normalisht pas sulmeve amerikane për të cilat Donald Trump pretendoi se kishin “shkatërruar plotësisht” objektiva ushtarake në ishull.
Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim citoi një zyrtar të thoshte se terminali i naftës është “plotësisht funksional” dhe aktivitetet “vazhdojnë pa ndërprerje”, duke shtuar se nuk ka raportime për viktima.
Ndërkohë, agjencia Mehr raportoi se “situata në ishull është kthyer shpejt në normalitet dhe gjendja është nën kontroll”.
Trump tha se ushtria amerikane kishte kryer një bombardim të premten duke shënjestruar objekte ushtarake në Ishullin Kharg në pjesën veriore të Gjirit Persik, në brigjet e Iranit.
“Për arsye mirësjelljeje, kam zgjedhur të mos shkatërroj infrastrukturën e naftës në ishull,” shkroi Trump në rrjetet sociale. “Megjithatë, nëse Irani, ose kushdo tjetër, bën diçka për të ndërhyrë në kalimin e lirë dhe të sigurt të anijeve përmes ngushticës së Hormuzit, unë do ta rishqyrtoj menjëherë këtë vendim.”
Ishulli Kharg përpunon rreth 90% të eksporteve të naftës së Iranit.
