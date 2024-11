Deputeti demokrat, Dash Sula ka komentuar heqjen e masës arrest në shtëpie për ish-kryeministrin, Sali Berisha i akuzuar në dosjen ‘Partizani’.

Sipas tij, impakt ka pasur edhe fitorja e Donald Trump në SHBA, ndërsa ndalet në vendin e Gjykatës Kushtetuese që vlerësoi se masa ndalim i daljes jashtë shtetit për Berishën ishte një masë e panevojshme.

I ftuar në “Report Tv”, Sula thotë se vendimi i Kushtetueses ishte i paqartë, pasi sipas tij ndërkohë masa arrest shtëpie nuk e lejonte atë të lëvizte jashtë shtetit. Por duhet theksuar se ndaj Berishës ishte caktuar masa detyrim paraqitjeje, të cilën ish-kryeministri nuk e zbatoi dhe për këtë arsye masa iu shtrëngua në arrest shtëpie.

“Janë disa faktorë sipas analizës sime dhe si e shoh situatën sot. 5 nëntori, me këdo që mund të flasësh, mund të mendojë pse fitorja e Trump do interferojë në Shqipëri. Fitorja e një presidenti të SHBA, në të gjithë botën interferon. Kjo më shumë ndodhi për shkak të rrethanave, mënyra se si humbi në 2020, që ka pasur edhe ndjekje penale, situata me drejtësinë dhe rikthimi në këtë lloj forme dhe fitorja që ishte e papritshme. Kjo ishte gjëja e parë, ka kaluar rreth 23 ditë.

Ka një gjë, unë e kam parë me shumë vëmendje vendim e Kushtetueses, ishte një vendim me një dispropocionalitet, e thanë që është i paligjshëm vendimi për dalje jashtë shteti, ndërkohë që po qe në arrest shtëpie nuk del dot jashtë shtetit. Ishte në paqartësi për të mos e lënë as mish as peshk. Mos harrojmë dy rezoluta të PPE dhe situatën e opozitës, ku lideri u bë një vit gati brenda. Mënyra se si u bë ndryshimi i masës së sigurimit, la shumë për të dëshiruar. Unë kam pasur përplasjet me Berishën sa i përket marrëdhënieve me PD, kam thënë që kushtetuta është kushtetutë dhe duhet zbatuar. Po të ishte ndjek një rrugë procedurale përmes Kuvendit, s’do kishim këtë debat. Do jetë gabim nga ana e organit të procedurës të bëjë këtë për politikanët që kanë imunitet. Duhet të largohen, ose duhet ndërruar Kushtetuta dhe duhet të jetë më e qartë”, tha Sula në Report Tv.

Sipas tij, PD dhe opozita në Shqipëri ishte do ishin të varrosur nëse s’do fitonte Trump. “Nëse s’do ishte fitorja e Trump, ne ishim të varrosur, si të djathtë si PD dhe opozitë në tërësi”, vijoi Sula.