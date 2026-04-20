Në vend të kësaj, Trump shkruan në një postim në Truth Social se përfshirja e Amerikës në konflikt bazohej në 7 tetor dhe në “mendimin e tij të përjetshëm se IRANI NUK MUND TË KETË KURRË NJË ARMË BËRTHAMORE”.
“I shikoj dhe i lexoj ekspertët dhe sondazhet e lajmeve të rreme me mosbesim të plotë”, tha Trump.
“90% e asaj që thonë janë gënjeshtra dhe histori të sajuara, dhe sondazhet janë të manipuluara, ashtu siç u manipuluan zgjedhjet presidenciale të vitit 2020.”
Trump shtoi se SHBA në Iran do të ketë një fushatë të suksesshme “si rezultatet në Venezuelë”, duke paralajmëruar udhëheqjen iraniane se nëse janë “të zgjuar, Irani mund të ketë një të ardhme të shkëlqyer dhe të begatë”.
Që nga fillimi i luftës me Iranin ka pasur disa pretendime se Trump është ndikuar nga Benjamin Netanyahu, përfshirë ish-nënkryetaren Kamala Harris, e cila tha se u “tërheq në” luftë nga Izraeli.
Leave a Reply