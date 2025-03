Orban, një mbështetës konsistent i presidentit amerikan Donald Trump, tha se paketa ekonomike do të zgjerohej në aleancën tashmë ekzistuese politike midis Hungarisë dhe SHBA-së.

Një marrëveshje ekonomike e këtij lloji do ta ndihmonte Hungarinë edhe nëse do të shpërthente një luftë tregtare mes SHBA-së dhe Bashkimit Evropian.

Presidenti amerikan tha javën e kaluar se administrata e tij së shpejti do të shpallte tarifa prej 25% për mallrat nga BE.

“Hungaria do të pësojë humbje (në një luftë tregtare), si të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Ne nuk e dimë ende masën, por mund të jemi të sigurt se do të ndodhë”, tha Orbán në një fjalim para Dhomës Hungareze të Tregtisë dhe Industrisë.

Ai shtoi se Hungaria ka një shans të mirë për të arritur një marrëveshje me Uashingtonin dhe se paketa duhet të jetë në gjendje të kufizojë ose anulojë plotësisht efektet e një lufte të mundshme tregtare brenda Hungarisë.

“Zyrtarët hungarezë tashmë po negociojnë rinovimin e një traktati tatimor midis dy vendeve, i cili u ndërpre nga administrata e mëparshme amerikane”, shtoi Orban.

Elementë të tjerë të marrëveshjes do të ndihmojnë Hungarinë të “kompensojë, në nivel ekonomik kombëtar, dëmet që do t’i shkaktohen Evropës nga tarifat e SHBA-së dhe do të përbëjnë kompensim si në terma monetarë ashtu edhe në aspektin e ekonomisë reale”.