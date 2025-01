Presidenti i sapozgjedhur i SHBA-së, Donald Trump do të nisë aksionin e tij të dëbimit të emigrantëve ilegalë me një bastisje në shkallë të gjerë në Çikago një ditë pas inaugurimit të tij, raportoi të premten Wall Street Journal. Qindra oficerë të imigracionit pritet të marrin pjesë në aksion.

Bastisja do të fillojë të martën në mëngjes dhe do të zgjasë gjatë gjithë javës, me ndërmjet 100 dhe 200 oficerë të Emigracionit dhe Zbatimit të Doganave (ICE) të vendosur në qytet, raportoi gazeta, duke cituar katër burime anonime. Oficerët do të synojnë emigrantët e paligjshëm me prejardhje kriminale, megjithëse kushdo i pranishëm gjatë arrestimeve që ka hyrë ilegalisht në vend gjithashtu do të ndalohet, thanë burimet.

Trump premtoi gjatë fushatës së tij se nëse zgjidhej, ai do të drejtonte “operacionin më të madh të dëbimit në historinë amerikane”. Në një intervistë me MSNBC muajin e kaluar, ai tha se do të fillonte me dëbimin e emigrantëve të paligjshëm që kanë kryer krime brenda SHBA-së, përpara se të kalonte te “njerëzit jashtë kriminelëve”.

Mendohet se ka diku midis 11 milionë dhe 35 milionë emigrantë të paligjshëm që jetojnë në SHBA.

Presidenti i zgjedhur ka emëruar ish-drejtorin e ICE Tom Homan si ‘carin e tij kufitar’ dhe e ka ngarkuar atë të kryejë dëbimet. “Ne do të fillojmë pikërisht këtu në Çikago, Illinois,” tha Homan në një darkë republikane në qytet muajin e kaluar. “Dhe nëse kryebashkiaku i Çikagos nuk dëshiron të ndihmojë, ai mund të tërhiqet. Por nëse ai na pengon, nëse me vetëdije strehon ose fsheh një të huaj të paligjshëm, unë do ta ndjek penalisht atë.”

Çikago u zgjodh si lokacioni i bastisjes së parë për shkak të numrit të lartë të emigrantëve të paligjshëm dhe armiqësisë së Trump me kryebashkiakun demokrat të qytetit, Brandon Johnson, thanë burimet e Wall Street Journal.