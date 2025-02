Presidenti amerikan Donald Trump tha se ai beson se Hamasi nuk do të përmbushë afatin e së shtunës për të liruar të gjithë pengjet, duke rrezikuar marrëveshjen e armëpushimit në Rripin e Gazës.

Në të njëjtën kohë, presidenti ripërsëriti deklaratën e tij se SHBA do të marrë në kontroll Gazën dhe se palestinezët do të mund të jetojnë të sigurt në një vend tjetër.

Duke folur me gazetarët përpara bisedimeve me mbretin jordanez Abdullah, Trump tha se “do të ketë” sipërfaqe toke në Jordani dhe Egjipt ku do të jetojnë palestinezët.

“Ne do ta marrim Gazën,” përsëriti ai, duke shtuar: “Ne do ta drejtojmë Gazën siç duhet, nuk do ta blejmë atë,” tha ai.

Trump tha gjithashtu se plani i tij do të krijojë shumë vende pune në rajon.

Kur u pyet nëse planifikon të marrë përsipër vetë ai zhvillimin e Rripit të Gazës, ai tha se jo. I pyetur se me çfarë të drejte SHBA-ja do ta merrte Gazën, ai tha “me autoritetin e SHBA-së”.

Jordania do të strehojë 2000 fëmijë të sëmurë nga Gaza

Trump ka thënë se do të konsiderojë ndalimin e ndihmës amerikane për Jordaninë nëse Amani refuzon të pranojë palestinezët e zhvendosur.

Mbreti Abdullah, megjithatë, më herët ka refuzuar çdo veprim që do të çonte në aneksimin e tokës dhe zhvendosjen e palestinezëve.

Kur u pyet sot nëse vendi i tij do të merrte palestinezët nga Gaza, ai tha se do të duhej të bëjë atë që ishte më e mira për Jordaninë. Ai shtoi se vendet arabe do të shkojnë në Uashington me një “kundërpropozim”.

“Çështja është se si do të funksionojë kjo në një mënyrë që do të jetë e mirë për të gjithë”, shtoi ai, pa e mbështetur apo hedhur poshtë planin e Trumpit.

Mbreti, megjithatë, tha se Jordania është e gatshme të pranojë 2000 fëmijë të sëmurë rëndë nga Gaza.

Monarku jordanez la të kuptohet gjithashtu se Egjipti po punon për një plan bashkëpunimi me Trump dhe se ky plan do të jetë në qendër të diskutimeve në Arabinë Saudite. “Le të presim që Egjiptianët të paraqesin” këtë plan, shtoi ai.