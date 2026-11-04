Presidenti amerikan Donald Trump ka minimizuar humbjet e partisë së tij në zgjedhjet e mesit të mandatit, duke deklaruar se rezultatet nuk i konsideron si një qortim ndaj presidencës së tij.
Në një intervistë telefonike të drejtpërdrejtë për Fox News, Trump reagoi pasi CNN parashikoi fitore të demokratëve dhe marrjen e kontrollit të Kongresit amerikan.
“Por unë nuk e shoh si një goditje ndaj meje. Kemi pasur dy vitet më të mira në historinë e presidencës për sa i përket ekonomisë dhe të gjitha gjërave që kemi bërë”, deklaroi Trump.
I pyetur për mesazhin e tij të fundit drejtuar qytetarëve amerikanë, presidenti zgjodhi të përgëzonte demokratët për rezultatet e arritura.
“Urime demokratëve. Ata bënë një punë të mirë. Ata e kanë kërkuar këtë për 11 vjet dhe më në fund e morën”, u shpreh ai.
Gjatë së njëjtës intervistë, Trump kritikoi edhe disa prej kandidatëve republikanë që kishte mbështetur gjatë fushatës, duke i fajësuar për rezultatet negative.
Sipas presidentit, disa prej tyre nuk arritën të mobilizonin bazën republikane dhe të bindnin mbështetësit e tij që të dilnin në votime.
The post Trump: Nuk e shoh si goditje ndaj presidencës sime, urime demokratëve! appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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