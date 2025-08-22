Në një periudhë me lëvizje të shpeshta diplomatike, qëndrimet e liderëve botërorë rreth luftës në Ukrainë mbeten thellësisht të ndara. Ish-presidenti amerikan Donald Trump e krahasoi një takim të mundshëm mes presidentëve Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelensky me përzierjen e “vajit me uthull”, duke lënë të kuptohet se nuk do të dëshironte të ishte pjesë e një takimi të tillë.
Nga ana tjetër, Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, u shpreh se gjatë takimit të fundit në Uashington, presidenti ukrainas Zelensky kishte refuzuar të gjitha propozimet e presidentit amerikan, duke përfshirë ato për mos-anëtarësimin në NATO dhe diskutimin e çështjeve territoriale.
Sipas Lavrov, “Zelensky tha jo për gjithçka”, duke shtuar se një samit mes Putinit dhe Zelenskyt nuk është planifikuar ende, edhe pse presidenti rus është i hapur për një të tillë.
Ndërkohë, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, zhvilloi një vizitë të papritur në Kiev për t’i siguruar Zelenskyt mbështetjen e aleatëve. Rutte theksoi se garancitë e forta të sigurisë për Ukrainën janë thelbësore dhe se NATO po punon për t’i siguruar ato. Ai shpjegoi se garancitë do të përbëhen nga dy nivele: ushtria ukrainase dhe garancitë e ofruara nga Evropa dhe SHBA-ja, duke synuar që Rusia “të mos përpiqet më kurrë të sulmojë Ukrainën”.
Presidenti Zelensky reagoi duke theksuar se Rusia është agresori dhe se nuk ka nevojë për garanci nga Kievi, pasi sulmi erdhi nga ana e saj. Ai shtoi se qëllimi i Ukrainës është të arrijë garanci sigurie si Neni 5 i NATO-s, të cilat do të përcaktojnë qartë se cilat vende do të ofrojnë ndihmë në tokë, ajër dhe det.
Ndërsa bisedimet diplomatike vazhdojnë, situata në terren mbetet e tensionuar. Gjatë vizitës së Rutte-s, në Kiev u lëshua një alarm për sulme ajrore, duke treguar rrezikun e vazhdueshëm. Në shenjë mbështetjeje të fortë përpara festimeve të Ditës së Pavarësisë së Ukrainës, Bashkimi Evropian ka ofruar një ndihmë financiare prej 4.05 miliardë eurosh.
