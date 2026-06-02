Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, është shprehur optimist në lidhje me bisedimet e vazhdueshme me Iranin, duke thënë se “nuk dihet kurrë” se ku mund të çojnë ato, ndërsa insiston se negociatat po vazhdojnë pa ndërprerje.
Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump shkroi: “Nuk dihet kurrë se ku mund të na çojnë negociatat por siç i thashë Iranit: Është koha, në një mënyrë ose në një tjetër, që ju të bëni një Marrëveshje”.
Kjo deklaratë vjen në një moment delikat për marrëdhëniet SHBA-Iran, pas muajsh tensionesh të larta, sulmesh ushtarake, dhe përpjekjesh për një armëpushim dhe marrëveshje paqeje.
Bisedimet kanë qenë të ndërlikuara, me ngritje e ulje, duke përfshirë edhe pezullime të përkohshme nga ana e Iranit.
Trump ka vendosur afate të rrepta për Iranin, duke përfshirë kërkesa si: Hapja e plotë e Ngushticës së Hormuzit pa kufizime; Garanci se Irani nuk do të zhvillojë kurrë armë bërthamore; Inspektime të forta ndërkombëtare dhe heqje ose shkatërrim i uraniumit të pasuruar nga Irani.
Ai ka kritikuar ashpër kritikët e tij politikë – si demokratët ashtu edhe disa republikanë – duke i akuzuar se po e pengojnë procesin me komente negative.
Në postime të tjera të fundit në Truth Social, Trump ka thënë se “Irani dëshiron vërtet të bëjë një marrëveshje” dhe se ajo do të jetë “e mirë për SHBA-në dhe aleatët tanë”.
Irani ka deklaruar herë pas here pezullim të bisedimeve, veçanërisht pas sulmeve izraelite në Liban ose goditjeve të tjera. Megjithatë, Trump insiston se kontaktet vazhdojnë “me ritëm të shpejtë”.
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