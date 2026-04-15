Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, po përballet me një valë të re kritikash në opinionin publik dhe në skenën politike amerikane, pas një serie deklaratash dhe veprimesh që janë cilësuar si të ashpra dhe të pazakonta për një kre të Shtëpisë së Bardhë.
Sipas analizave dhe reagimeve të ndryshme, muajt e fundit kanë qenë të shoqëruar me tensione në rritje, përfshirë edhe përplasje me figura ndërkombëtare, mes tyre edhe Papa Leoni, si dhe deklarata të forta mbi situata gjeopolitike, përfshirë Iranin.
Në qendër të kritikave është mënyra e komunikimit të presidentit, e cila sipas kundërshtarëve të tij është bërë më e ashpër dhe më provokuese, me përdorim të shpeshtë të hiperbolave dhe gjuhës konfliktuale. Këto qëndrime, sipas disa analistëve, po ndikojnë edhe në perceptimin publik për lidershipin e tij.
Sondazhet e fundit të cituara nga mediat amerikane tregojnë një nivel të ulët miratimi për presidentin, me rreth 34% deri në 41%, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve shprehen të shqetësuar për paparashikueshmërinë e tij dhe aftësinë mendore për të ushtruar detyrën. Sipas një sondazhi të Reuters/Ipsos, 61% e të anketuarve mendojnë se Trump është bërë më i paparashikueshëm me kalimin e viteve.
Situata është shoqëruar edhe me kritika të brendshme nga figura brenda lëvizjes së tij politike MAGA, ku disa ish-aleatë kanë ngritur shqetësime për retorikën e presidentit dhe ndikimin e saj në stabilitetin politik.
Një tjetër pikë tensioni është përplasja me drejtues të Kishës Katolike në SHBA, të cilët kanë reaguar ndaj deklaratave të presidentit për Papa Leonin, duke i cilësuar ato si fyese dhe të papërshtatshme. Disa përfaqësues të Kishës kanë kërkuar edhe kërkim-falje publike.
Ndërkohë, Trump ka vijuar të mbrojë qëndrimet e tij, duke i cilësuar kundërshtarët politikë dhe kritikët si “të gabuar” dhe “të motivuar politikisht”, ndërsa Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se presidenti mbetet “plotësisht i kthjellët” dhe se strategjia e tij bazohet në paparashikueshmëri.
Debati rreth stilit të tij të qeverisjes dhe komunikimit pritet të vijojë, ndërsa SHBA hyn në një periudhë të ndjeshme politike dhe institucionale.
