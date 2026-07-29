Administrata e presidentit Donald Trump ka njoftuar ndalimin e importit në Shtetet e Bashkuara të robotëve humanoidë dhe robotëve me katër këmbë të prodhuar jashtë vendit, duke argumentuar se ato paraqesin “rreziqe të papranueshme” për sigurinë kombëtare amerikane.
Vendimi prek robotët e avancuar, shumica e të cilëve prodhohen në Kinë, një nga rivalët kryesorë të SHBA-së në zhvillimin e robotikës dhe inteligjencës artificiale (AI).
Komisioni Federal i Komunikimeve (FCC) njoftoi gjithashtu ndalimin e importit të inverterëve të energjisë, pajisje që përdoren në qendrat e të dhënave dhe panelet diellore. Sipas FCC-së, këto pajisje mund të shfrytëzohen për sulme kibernetike, vjedhje të dhënash, mbikëqyrje ose kontroll në distancë nga aktorë të huaj.
Kryetari i FCC-së, Brendan Carr, deklaroi se kjo masë synon të forcojë sigurinë e zinxhirëve kritikë të furnizimit të SHBA-së. Produktet e ndaluara janë shtuar në “Covered List”, listën e pajisjeve dhe shërbimeve që konsiderohen kërcënim për sigurinë kombëtare.
Ndalimi vlen vetëm për modelet e reja të prodhuara jashtë SHBA-së dhe nuk prek pajisjet që janë autorizuar më parë për import ose shitje në tregun amerikan.
Ambasada kineze në Uashington reagoi duke dënuar vendimin, duke akuzuar SHBA-në për politizim të çështjeve tregtare dhe vendosje sanksionesh mbi “pretendime të pabazuara”. Pekini paralajmëroi se do të ndërmarrë “të gjitha masat e nevojshme” për të mbrojtur interesat e tij dhe i bëri thirrje Uashingtonit të heqë dorë nga “mentaliteti hegjemonist” dhe të ndalojë, sipas tij, njollosjen e kompanive kineze.
Vendimi vjen në një kohë kur tensionet tregtare dhe teknologjike mes SHBA-së dhe Kinës janë përshkallëzuar. Uashingtoni ka vendosur kufizime edhe ndaj eksportit të gjysmëpërçuesve të avancuar drejt Kinës, ndërsa ka paralajmëruar sanksione të mundshme ndaj kompanive kineze të inteligjencës artificiale për akuza lidhur me vjedhjen e pronësisë intelektuale amerikane.
Ndërkohë, kompanitë kineze të robotikës kanë përshpejtuar zhvillimin e robotëve humanoidë për përdorim në fabrika dhe shtëpi, duke konkurruar drejtpërdrejt me prodhues amerikanë si Tesla dhe Boston Dynamics.
Leave a Reply