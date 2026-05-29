Presidenti Donald Trump ka thirrur në takim bashkëpunëtorët e ngushtë në Shtëpinë e Bardhë, dhe në fakt në dhomën e menaxhimit të krizave, rreth marrëveshjes me Iranin, në të cilën të dyja palët kanë arritur një kornizë të përbashkët.
Për momentin, as lidershipi në Uashington dhe as ai në Teheran nuk kanë dhënë dritën jeshile, me Iranin që madje e ka kundërshtuar Trump rreth përmbajtjes së këtij memorandumi mirëkuptimi.
Nga ky takim në Dhomën e Situatave pritet të dilet me një vendim konkret.
Më parë, presidenti amerikan kishte përshkruar kornizën e kërkesave kundër Iranit në një postim:
“Ngushtica e Hormuzit e hapur për lundrim, pa mina dhe “taksa për Teheranin, por edhe dorëzimi i të gjithë uraniumit të pasuruar që do të shkatërrohet nën mbikëqyrjen e IAEA-s”.
Irani, nga ana e tij, u përgjigj se këto kushte nuk ekzistojnë në memorandum, ndërsa kërkoi lirimin e menjëhershëm të fondeve iraniane që arrijnë në 12 miliardë dollarë.
Çfarë thuhej në postimin e Trumpit
Postimi i Donald Trump është në thelb një listë e kërkesave të Uashingtonit për Teheranin, ku Ngushtica e Hormuzit dhe uraniumi i pasuruar janë më të rëndësishmet për presidentin amerikan.
– Ngushticat duhet të hapen për të gjithë pa taksa dhe të pastrohen nga minat iraniane në mënyrë që lundrimi të kryhet në mënyrë të sigurt. Shumë prej tyre janë shkatërruar tashmë nga SHBA-të, “nuk kanë mbetur shumë”, vlerëson Trump. Në të njëjtën kohë, anijet e bllokuara në Luftën e Gjirit Persik do të nisen për në destinacionet e tyre.
– Irani – kjo është ajo që Trump thotë që në fillim – nuk do të pajiset kurrë me armë bërthamore.
– SHBA-të do të rimarrin uraniumin e pasuruar të Iranit, i cili, sipas Trump, është varrosur në objektet nëntokësore që SHBA-të bombarduan verën e kaluar. Vetëm SHBA-të dhe… Kina (një referencë mjaft e çuditshme nga Trump) kanë aftësinë mekanike për ta rimarrë atë, pohon presidenti amerikan. Ky material do të shkatërrohet nën mbikëqyrjen e IAEA-s.
– Më në fund, Trump duket se po e lë mënjanë çështjen e zhbllokimit të fondeve iraniane dhe po thekson se janë rënë dakord për çështje të tjera më të vogla.
Leave a Reply