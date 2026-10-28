Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të martën se mbështetja e tij për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu e ndihmoi “shumë” në zgjedhjet parlamentare të Izraelit , të cilat u mbajtën të martën, ndërsa numërimi i votave ishte ende duke u zhvilluar.
“Mendoj se kur shpalla mbështetjen time, kjo e ndihmoi shumë atë”, u tha zoti Trump gazetarëve që e shoqëronin në Air Force One, duke iu referuar Netanyahut.
Koalicioni i krahut të djathtë dhe atij të ekstremit të djathtë nën kryeministrin izraelit dhe ai i kundërshtarit të tij, Gadi Eisenkot, po shkojnë drejt një përballjeje të barabartë, sipas sondazheve të transmetuara nga rrjetet televizive izraelite gjatë natës.
The post Trump: Mbështetja ime e ndihmoi shumë Netanyahun në zgjedhjet e djeshme në Izrael appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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