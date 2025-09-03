Presidenti Donald Trump ka thënë se do të flasë me homologun rus Vladimir Putin “shumë shpejt”.
“Ne kemi ndërmarrë veprime shumë të forta, siç e dini dhe në mënyra të tjera,” tha Trump, shkruajnë mediat e huaja.
“Ne kemi ndërmarrë veprime shumë të forta. Por do të flas me të gjatë ditëve të ardhshme dhe do ta shohim me të. Do të mësoj saktësisht se çfarë ka ndodhur”, vijoi më tej Trump.
Presidenti Trump shtoi se beson se “do të kemi një zgjidhje të mirë” për luftën në Ukrainë.
Ai shton: “Lufta është një gjë shumë interesante. Nuk i dihet kurrë me luftën. Lufta është komplekse, e rrezikshme dhe çfarë rrëmuje. Çfarë rrëmuje e mallkuar”, tha ai më tej.
“Do të bëhet në një mënyrë ose në një tjetër. Por ata duhet të ndalojnë së vrari të gjithë këta shpirtra”, përfundoi Trump.
