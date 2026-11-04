Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar ndaj raportimeve se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e një sulmi ndaj disa objektivave në Iran, duke lënë të hapur mundësinë e një ndërhyrjeje të fortë ushtarake.
Në një intervistë për Fox News, Trump deklaroi se Uashingtoni duhet të ndërmarrë hapa të rëndësishëm ndaj Teheranit, duke përmendur edhe mundësinë e një “goditjeje të rëndë”.
“Ata kurrë nuk do të kenë një armë bërthamore”, deklaroi presidenti amerikan, duke iu referuar Iranit.
Gjatë intervistës, Trump foli edhe për rezultatet e zgjedhjeve të mesmandatit, duke pranuar se rritja e çmimeve të benzinës ndikoi negativisht te republikanët. Sipas tij, votuesit nuk e mirëpritën faktin që u duhej të paguanin më shumë për karburantin.
Megjithatë, presidenti nuk i konsideroi humbjet e republikanëve si një goditje ndaj presidencës së tij, pavarësisht parashikimeve për humbjen e kontrollit të të dy dhomave të Kongresit.
Ai përgëzoi demokratët për rezultatin, duke deklaruar se ata e kishin kërkuar prej shumë vitesh një fitore të tillë dhe më në fund ia kishin dalë.
Në përfundim, Trump mbrojti bilancin e administratës së tij gjatë dy viteve të fundit, duke veçuar ekonominë dhe sigurinë në kufirin jugor si dy prej arritjeve kryesore të presidencës së tij
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Burimi: Botë
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