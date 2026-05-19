Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të martën se Shtetet e Bashkuara mund të detyrohen ta sulmojnë sërish Iranin dhe se kishte qenë vetëm një orë larg marrjes së vendimit për një goditje të re ushtarake, përpara se ta shtynte atë.
Trump foli para gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, një ditë pasi tha se kishte pezulluar rinisjen e planifikuar të sulmeve pas një propozimi të ri për paqe nga Teherani.
“Isha vetëm një orë larg marrjes së vendimit për të goditur sot,” tha Trump. Ai shtoi gjithashtu se udhëheqësit iranianë po luten për të arritur një marrëveshje, por paralajmëroi se një sulm i ri amerikan mund të ndodhë në ditët e ardhshme nëse nuk arrihet një ujdi.
“Po flas për dy ose tre ditë, ndoshta të premten, të shtunën apo të dielën, ose në fillim të javës tjetër, një periudhë të kufizuar kohe, sepse nuk mund t’i lejojmë të kenë një armë të re bërthamore,” u shpreh ai.
Më herët gjatë së martës, mediat shtetërore iraniane raportuan se propozimi më i fundit i Teheranit për paqe përfshin ndalimin e luftimeve në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, tërheqjen e forcave amerikane nga zonat pranë Iranit dhe dëmshpërblime për shkatërrimet e shkaktuara nga lufta SHBA–Izrael.
Leave a Reply