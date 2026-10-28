Presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi të martën planet për të lehtësuar ndjeshëm kufizimet mbi emetimet e metanit nga prodhuesit e naftës dhe gazit, duke synuar rregulloret që synojnë kufizimin e emetimit të gazit të fuqishëm serrë.
Rregulloret u prezantuan gjatë administratës së ish-Presidentit Demokrat Joe Biden.
“Sonte, unë zyrtarisht po i jap fund rregulloreve të kushtueshme dhe të panevojshme të Bidenit për metanin për t’u kursyer konsumatorëve dhe prodhuesve të energjisë 45 miliardë dollarë”, tha Trump.
Trump tha se ky veprim do të zhbllokonte sasi të mëdha të gazit natyror të Teksasit. Teksasi është shteti më i madh prodhues i lëndëve djegëse fosile në Shtetet e Bashkuara.
Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit, EPA kishte vlerësuar më parë kursimet prej 45 miliardë dollarësh në fillim të këtij muaji, por nuk dha një ndarje të detajuar të shifrës.
“Amerikanët duhet të jenë në gjendje të përballojnë ngrohjen e shtëpive të tyre në dimër, të mbushin makinën me karburant dhe të shkojnë në punë me makinë”, tha administratori i EPA-s, Lee Zeldin.
“Ata nuk mund ta bëjnë këtë kur njerëzit që prodhojnë energjinë janë të mbingarkuar nga barrë të panevojshme”, shtoi ai.
Metani, përbërësi kryesor i gazit natyror, është kontribuesi i dytë më i madh në ngrohjen globale pas dioksidit të karbonit, duke përbërë afërsisht një të tretën e rritjes së temperaturave globale që nga kohërat para-industriale, ose rreth 0.5°C.
Edhe pse metani bllokon dukshëm më shumë nxehtësi sesa dioksidi i karbonit, ai mbetet në atmosferë vetëm për shtatë deri në 12 vjet, krahasuar me qindra vjet për CO₂.
Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA), Shtetet e Bashkuara janë burimi më i madh në botë i emetimeve të metanit nga prodhimi i naftës dhe gazit, të ndjekura nga Rusia.
The post Trump lehtëson rregullat e metanit për industrinë amerikane të naftës dhe gazit: Të kushtueshme dhe të panevojshme appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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