Nga Viviana Mazza, Corriere della Sera
Aleatët evropianë “mund të jenë shumë të dobishëm në të ardhmen.” Fjalët e Presidentit Trump në një intervistë të shkurtër me Corriere della Sera tingëllojnë si një hapje e mundshme, e lehtë, pas tensioneve transatlantike të rritura nga lufta në Iran dhe përpara udhëtimit të tij javën e ardhshme në Evian, Francë, për të marrë pjesë në samitin e G7.
Mbrëmë, Trump i tha La7 se G7 ishte “i parëndësishëm” në arritjen e paqes me Iranin, të cilën ai e konsideron të afërt. Në një telefonatë të shkurtër ekskluzive këtë mëngjes, Corriere della Sera e pyeti presidentin e SHBA-së nëse aleatët evropianë mund të ishin të dobishëm pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit me Iranin. “Ata mund të jenë shumë të dobishëm më vonë,” u përgjigj Trump. “Ata mund të jenë shumë të dobishëm në të ardhmen. Por ata nuk kanë qenë të dobishëm tani.”
Trump nuk pranoi të jepte hollësi mbi pritjet e tij specifike për samitin. Do të jetë gjithashtu hera e parë që ai do të takohet me kryeministren italiane Giorgia Meloni, pas ftohtësisë së tij në një intervistë me Corriere della Sera në prill. Të shtunën e kaluar, në një bisedë tjetër të shkurtër telefonike me ne, Trump përsëriti zhgënjimin e tij.
Përtej një kontributi të mundshëm evropian në pastrimin e minave dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, tema të tjera të nxehta, nga Ukraina te tregtia, do të trajtohen në samitin në Francë. Vëmendja e Trump është përqendruar te Irani: kur u pyet nëse pret zhvillime pozitive në bashkëpunim me aleatët evropianë, presidenti u përgjigj: “Nuk kam ide. Varet prej tyre.”
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