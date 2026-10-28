Presidenti amerikan Donald Trump ka lënë të hapur mundësinë e përfshirjes në përpjekjet për krijimin e një qeverie uniteti në Izrael, të udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu, pasi rezultatet paraprake të zgjedhjeve nuk duket se ofrojnë një zgjidhje për formimin e qeverisë.
I pyetur nga Axios nëse do ta shqyrtonte një skenar të tillë, Trump tha se nuk e kishte menduar më parë këtë mundësi, por shtoi: “Do ta shqyrtoj”. Ai tha se fillimisht kishte marrë “raporte tmerri” për perspektivat e Netanyahut, por se kryeministri tani është “në një pozicion mjaft të mirë”.
“Dëgjova se mbështetja ime bëri një ndryshim të madh për Bibin”, shtoi Trump, duke iu referuar Netanyahut.
Gjatë fushatës zgjedhore, rivalët kryesorë të Netanyahut, mes tyre Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yosef Jabaren, Yair Golan dhe Avigdor Lieberman, e përjashtuan mundësinë e një partneriteti me të. Edhe kreu i partisë Ra’am, Mansur Abbas, deklaroi se nuk do t’i bashkohej një qeverie të drejtuar nga Netanyahu, për shkak të trajtimit të pakicës arabe nga koalicioni aktual.
Megjithatë, sipas The Times of Israel, Trump ka qenë në bisedime me anëtarë të bllokut pranë Netanyahut gjatë ditëve të fundit.
Me shumicën e votave të numëruara, blloku i Netanyahut parashikohet të sigurojë rreth 53 vende në parlament, ndërsa 67 vendet e tjera pritet të ndahen mes partive opozitare. Këto përfshijnë edhe 19 vende të partive arabe, të cilat anëtarët kryesorë të bllokut kundër Netanyahut i kanë përjashtuar si partnere të mundshme politike.
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Burimi: Botë
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