“Konflikti në Saharanë Perëndimore duhet të marrë fund tani dhe Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të nxisin përparimin drejt këtij qëllimi.”
Kjo ishte deklarata e Presidentit amerikan Donald Trump në mesazhin e tij drejtuar Mbretit Mohammed VI me rastin e 27-vjetorit të Festës së Fronit. Siç raportohet nga agjencia e lajmeve MAP, në mesazhin e tij, Presidenti amerikan ripohoi qartë qëndrimin e Uashingtonit lidhur me çështjen e Saharasë.
“Shtetet e Bashkuara janë të qarta: ne e njohim sovranitetin e Marokut mbi Saharanë Perëndimore dhe mbështesim propozimin serioz, të besueshëm dhe realist të Marokut për autonomi, si bazën e vetme për një zgjidhje të drejtë dhe të qëndrueshme. Çdo rrugë tjetër zgjat *status quo*-në dhe është e papranueshme.”
Më pas, Trump vlerësoi rolin e Mbretit Mohammed VI, duke theksuar se “udhëheqja e tij e mençur përfaqëson një shtyllë stabiliteti”. Ai gjithashtu theksoi angazhimin e vazhdueshëm të Marokut për paqen, luftën kundër ekstremizmit dhe sigurinë, duke riafirmuar rolin kyç të Mbretërisë në Marrëveshjet e Abrahamit dhe duke njoftuar një bashkëpunim të shtuar midis Uashingtonit dhe Rabatit, përfshirë atë për stabilitetin e rajonit të Sahelit.
Në aspektin ekonomik, Presidenti amerikan — siç raportohet nga MAP — pohon se vizioni i zhvillimit i promovuar nga Mbreti maroken hap perspektiva të reja për prosperitet të përbashkët. Në këtë kontekst, ai njoftoi se e ka ngarkuar administratën e tij të punojë për zhvillimin ekonomik dhe social me Marokun, “përfshirë territorin e Saharasë Perëndimore”.
Ai shtoi se teknologjitë dhe inovacioni amerikan do të vazhdojnë të mbështesin Mbretërinë në sektorët strategjikë të energjisë, inteligjencës artificiale, mineraleve kritike dhe mbrojtjes.
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