Një email i brendshëm i Pentagonit ka tronditur këtë të premte aleatët europianë të NATO-s. Në të flitet për mundësinë që SHBA të ndëshkojë anëtarët të cilët nuk mbështetën operacionet amerikane në Iran, përfshirë duke pezulluar Spanjën nga aleanca dhe duke rishikuar pozitat e SHBA ndaj pretendimeve territoriale të Britanisë për Ishujt Falkland. Lajmin e ka bërë të ditur një zyrtar i lartë amerikan për agjencinë e lajmeve Reuters.
Megjithatë, teksa valët e shokut filluan të shpërndaheshin në kryeqytetet europiane, NATO nxitoi të qetësonte aleatët. “Traktati themelues i organizatës nuk parashikon asnjë dispozitë që shtetet anëtare të pezullohen apo të përjashtohen nga aleanca ushtarake”, tha një zyrtar i NATO-s për BBC.
Po ashtu, lideri spanjoll Pedro Sanchez hodhi poshtë pretendimet, ndërsa theksoi se Spanja mbetej e përkushtuar për bashkëpunim me aleatët, por brenda kornizës së ligjit ndërkombëtar.
Sanchez: “Nuk punojmë mbi bazën e emaileve. Ne punojmë me dokumente zyrtare dhe me qëndrime zyrtare të marra, në këtë rast, nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Qëndrimi i qeverisë spanjolle është i qartë: bashkëpunim i plotë me aleatët e saj, por gjithmonë brenda kuadrit të së drejtës ndërkombëtare. Ne jemi të angazhuar, të vendosur në shumë prej këtyre zonave që janë kërkuar nga vetë vendet, dhe për këtë arsye ka një siguri të plotë.”
Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar vazhdimisht aleatët e NATO-s për hezitimin për të luajtur një rol më të madh pasi SHBA dhe Izraeli sulmuan Iranin në fund të shkurtit. Ai e ka quajtur aleancën si “njëkahëshe” dhe ka sugjeruar se, kur Europa të ketë nevojë, SHBA nuk do të jetë aty.
Spanja ka refuzuar të lejojë përdorimin e bazave ajrore në territorin e vet për sulme ndaj Iranit. SHBA ka atje dy baza ushtarake, Naval Station Rota dhe Morón Air Base.
Ndërkohë, kryeministri britanik Keir Starmer ka këmbëngulur se përfshirja më e madhe në luftë ose në bllokadën aktuale në portet iraniane nuk është në interesin e Britanisë së Madhe.
Si ndëshkim i mundshëm për atë që administrata Trump e percepton si mungesë bashkëpunimi, emaili sugjeron se SHBA mund të tërheqë mbështetjen për pretendimet territoriale të Britanisë ndaj Ishujve Falkland, të kontestuara edhe nga Argjentina.
Të premten, kryeministrja Giorgia Meloni u bëri thirrje aleatëve të qëndrojnë të bashkuar pas publikimit të memos së Pentagonit, duke thënë se aleanca është burim force. Ndërkohë, një zëdhënës i qeverisë gjermane theksoi se anëtarësimi i Spanjës në NATO nuk ishte në diskutim.
