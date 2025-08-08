Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të kreut të prodhuesit amerikan të çipave, Intel.
Sipas Trump, CEO Lip-Bu Tan, ka raporte problematike me Kinën, madje ka cilësuar se ai është në konflikt me këtë shtet, raporton BBC. Këto raporte problematike, Trump u referohet investimeve të dyshimta të Tan nëpër kompani që sipas Shteteve të Bashkuara, janë të lidhura me ushtrinë kineze.
Është e pazakontë që një president të kërkojë dorëheqjen e një drejtuesi ekzekutiv të një korporate.
Tan është shprehur më herët se Intel do të zvogëlojë investimet e saj në prodhim, përfshirë në SHBA-të, për t’iu përshtatur kërkesës së klientelës. Kompania ka shkurtuar mijëra vende pune përgjatë këtij viti, në përpjekje për t’a lartësuar atë. Por, aksionet e Intel ranë në më shumë se 3% pas sulmit të Trump, ky i fundit i cili ka qenë kritik ndaj kompanisë që më herët.
Pavarësisht shqetësimeve të Trump, nuk është e paligjshme që amerikanët të investojnë në firma kineze. Por, Uashingtoni ka shtuar kufizimet që nga mandati i parë i Trump, ndërsa përpiqet të ndërpresë lidhjet e biznesit midis SHBA-ve dhe Kinës kur bëhet fjalë për teknologjinë e përparuar, pasi si demokratët ashtu edhe republikanët shqetësohen hapur për sigurinë kombëtare.
Sulmet e Trump vijnë pasi senatori republikan, Tom Cotton, i drejtoi një letër bordit të Intel, ku shkruhej se “shoqatat e z. Tan ngrenë pyetje në lidhje me aftësinë e Intel” për të qenë një “administrator i përgjegjshëm i parave të taksapaguesve amerikanë dhe për t’u përmbajtur rregulloreve përkatëse të sigurisë”.
Në një deklaratë më herët këtë javë, Intel u shpreh se Tan dhe kompania është “thellësisht të përkushtuar ndaj sigurisë kombëtare të SHBA-ve dhe integritetit të rolit tonë në ekosistemin e mbrojtjes së SHBA-ve”.
Lidhjet e Tan me Kinën janë vënë në qendër të vëmendjes në një raport të kongresit të vitit 2024, që shqyrtonte raportet midis firmave të investimeve amerikane dhe bizneseve kineze.
