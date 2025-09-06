Bashkimi Evropian duhet të ndërpresë përfundimisht të gjitha importet e energjisë nga Rusia, deklaroi Komisioneri për Energjinë dhe Strehimin, Dan Jorgensen.
Shumica e vendeve të BE-së kanë ndaluar importet direkte të naftës bruto dhe gazit rus nën sanksione për shkak të konfliktit në Ukrainë. Megjithatë, Brukseli vazhdon të shtyjë për një heqje të plotë graduale të energjisë ruse deri në fund të vitit 2027 sipas Udhërrëfyesit të tij RePowerEU. Plani parashikon ndërprerjen e kontratave të gazit spot, pezullimin e marrëveshjeve të reja, kufizimin e importeve të uraniumit dhe shënjestrimin e të ashtuquajturës “flotë në hije” ruse të cisternave të naftës që dyshohet se përdoren për të anashkaluar sanksionet.
Jorgensen, i cili e ka mbështetur planin për muaj të tërë, tha se blloku duhet të bjerë dakord urgjentisht për kornizën e tij dhe t’i përmbahet asaj edhe pasi të përfundojë konflikti në Ukrainë.
“Për ne objektivi është shumë, shumë i qartë. Ne duam ta ndalojmë importin sa më shpejt të jetë e mundur”, u tha ai gazetarëve në Kopenhagen të premten. “Dhe në të ardhmen, edhe kur të ketë paqe, ne nuk duhet të importojmë energji ruse… Sipas mendimit tim, ne nuk do të importojmë më kurrë as një molekulë energji ruse pasi të arrihet kjo marrëveshje.”
Jorgensen vuri në dukje se SHBA-të i kanë mbështetur planet e Brukselit. Presidenti Donald Trump, i frustruar me bisedimet e ngadalta të paqes në Ukrainë, u bëri thirrje aleatëve evropianë të enjten të ndalojnë importet e energjisë ruse. Marrëveshja tregtare e korrikut midis Uashingtonit dhe Brukselit përfshinte gjithashtu një premtim se BE-ja do të zëvendësonte naftën dhe gazin rus me LNG-në dhe karburantin bërthamor amerikan.
Hungaria dhe Sllovakia, të dyja shumë të varura nga furnizimet ruse, kanë qenë kundërshtarët më të fortë të heqjes graduale, duke argumentuar se kjo do të dëmtonte sigurinë e bllokut dhe do të rriste çmimet. Të premten, Ministri i Jashtëm hungarez Peter Szijjarto akuzoi BE-në për “hipokrizi”, duke thënë se shumë anëtarë ende blejnë naftë bruto ruse përmes ndërmjetësve, edhe pse ata bëjnë thirrje për një heqje graduale. Jorgensen tha se ishte në bisedime me Budapestin dhe Bratislavën, por vuri në dukje se plani mund të miratohet pa to, pasi kërkon vetëm një shumicë të kualifikuar.
