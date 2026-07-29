Presidenti i SHBA-së, Donald Trump këtë të mërkurë premtoi hakmarrje pas një sulmi raketor iranian që u interceptua nga forcat amerikane.
“Do t’i mundim deri në fund. Do t’i godasim fort. Do të pësojnë një rrahje të fortë”, tha Trump për Fox Neës.
Trump tha gjithashtu se SHBA-të u koordinuan me irakianët përpara sulmeve amerikane dhe saudite kundër milicive shiite të mbështetura nga Irani në Irak.
Trump i quajti milicitë një “kancer për botën” dhe nuk përjashtoi veprime të mëtejshme kundër përfaqësuesve në rajon.
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