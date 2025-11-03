Një situatë e re lufte po bëhet gati në Afrikën Perëndimore. Nigeria është vënë në shënjestrën e Uashingtonit. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë me dije se i ka kërkuar Departamentit të Mbrojtjes të përgatitet për një veprim të mundshëm ushtarak “të shpejtë” në Nigeri nëse kombi në Afrikën Perëndimore nuk arrin të ndalojë vrasjen e të krishterëve. Qeveria e SHBA-së gjithashtu do të ndalojë menjëherë të gjitha ndihmat dhe asistencën për Nigerinë, kombin më të populluar të Afrikës dhe prodhuesin më të madh të naftës, tha Trump në një postim në Truth Social.
Nëse Shtetet e Bashkuara dërgojnë forca ushtarake, ato do të hyjnë në veprim “me armë zjarri”, për të zhdukur plotësisht terroristët islamikë që po kryejnë këto mizori të tmerrshme”, shkroi Trump, pa dhënë asnjë provë specifike rreth trajtimit të të krishterëve në Nigeri. Trump e quajti Nigerinë një “vend të turpëruar” dhe paralajmëroi se qeveria e saj duhet të veprojë shpejt. “Nëse sulmojmë, do të jetë e shpejtë, e egër dhe e ëmbël, ashtu si banditët terroristë sulmojnë të krishterët tanë të dashur!” shkroi ai, shkruan A2 CNN.
“Ky nuk është një gjenocid i krishterë sepse faktet nuk e mbështesin atë. Nëse shikoni zonat ku ky konflikt është i përhapur, edhe nëse merrni vetëm shtetin Borno, shumë nga këto komunitete janë të dominuara nga myslimanët. Pra, shumica e viktimave të dhunës së Boko Haram janë myslimanë. Kjo është arsyeja pse thamë se nuk është e drejtë, nuk është mirë, nuk është e dobishme ta ngushtojmë këtë konflikt vetëm te feja. Ajo që është thelbësore është që qeveria nigeriane e sheh këtë kërcënim si një kërcënim për jetën e çdo nigeriani. Pra, trajtimi i tij është shumë, shumë i rëndësishëm. Dhe nëse qeveria dështon ta bëjë këtë, nuk mund t’i fajësoni qytetarët nëse e kualifikojnë atë qoftë si gjenocid i krishterë, gjenocid mysliman apo çfarëdo qoftë. Sa i përket nigerianëve, ata thjesht duan të flenë me dy sy mbyllur. Pra, dështimi i qeverisë për ta siguruar këtë shkakton narrativa të ndryshme, por fakti në terren i mbështetur nga të dhënat përkatëse nuk e mbështet këtë si një gjenocid të krishterë”, tha Malik Samiel, Qeverisja e Mirë Afrikane.
Përpara se Trump të publikonte kërcënimin e tij me sulm, presidenti i Nigerisë, Bola Tinubu, një mysliman nga Nigeria jugore i martuar me një pastor të krishterë, kundërshtoi akuzat për intolerancë fetare dhe mbrojti përpjekjet e vendit të tij për të mbrojtur lirinë fetare. Kur bën emërime kyçe qeveritare dhe ushtarake, Tinubu, ashtu si paraardhësit e tij, është përpjekur të gjejë një ekuilibër për t’u siguruar që myslimanët dhe të krishterët të përfaqësohen. Javën e kaluar, Tinubu ndryshoi udhëheqjen ushtarake të vendit dhe emëroi një të krishterë si shefin e ri të mbrojtjes. Nigeria, një vend me më shumë se 220 milionë banorë dhe rreth 200 grupe etnike, është e ndarë midis veriut kryesisht mysliman dhe jugut kryesisht të krishterë.
“Nigeria ka qenë një partner kyç i SHBA-së për vite me radhë, kështu që çdo ndihmë që vendi mund të marrë nga SHBA-ja për të luftuar terrorizmin, jo vetëm terrorizmin, pasigurinë në përgjithësi, mendoj se është e mirëpritur. Por përsëri, Nigeria ka të drejtë të tërhiqet nga sovraniteti i saj. Pra, çdo ndihmë që ofron SHBA-ja duhet të jetë në kushte të barabarta si partnerë. Pra, bisedat nga SHBA-ja për një operacion të mundshëm ushtarak ose pushtim çfarëdo qoftë, mendoj se janë mungesë respekti ndaj Nigerisë si një vend sovran, por gjithashtu jo të dobishme për nigerianët që përballen me vrasje nga këto grupe të ndryshme të armatosura, qofshin grupe ekstremiste të dhunshme apo të ashtuquajtur banditë”, tha Malik Samiel, Qeverisja e Mirë Afrikane.
Kryengritësit islamistë si Boko Haram dhe Shteti Islamik Provinca e Afrikës Perëndimore kanë shkaktuar kaos në vend për më shumë se 15 vjet, duke vrarë mijëra njerëz, por sulmet e tyre janë kufizuar kryesisht në verilindje të vendit, ku shumica është myslimane. Ndërsa të krishterë janë vrarë, shumica dërrmuese e viktimave kanë qenë myslimanë, thotë Malik Samuel, studiues i lartë në OJQ-në – Good Governance Africa.
“Pra, shumica e viktimave të dhunës së Boko Haram janë myslimanë. E dini, kjo është arsyeja pse thamë se nuk është e drejtë, nuk është mirë, nuk është e dobishme ta ngushtojmë këtë konflikt vetëm te feja”, shtoi ai, duke thënë se dështimi i qeverisë për të luftuar kryengritjen ka çuar në shtyrjen e narrativave të tjera.
Në Nigerinë qendrore ka pasur përleshje të shpeshta midis barinjve kryesisht myslimanë dhe fermerëve kryesisht të krishterë për akses në ujë dhe kullota, ndërsa në veriperëndim të vendit, persona të armatosur sulmojnë rregullisht fshatrat, duke rrëmbyer banorët për shpërblim.
Një hulumtim nga grupi amerikan i monitorimit të krizave ACLED tregon se nga 1,923 sulme ndaj civilëve në Nigeri deri më tani këtë vit, numri i atyre që kanë synuar të krishterët për shkak të fesë së tyre ishte 50. Analistët thonë se pretendimet e fundit që qarkullojnë midis disa qarqeve të krahut të djathtë në SHBA se deri në 100,000 të krishterë janë vrarë në Nigeri që nga viti 2009 nuk mbështeten nga të dhënat e disponueshme.
Por ai i duhet Nigerisë ndihmë e jashtme për të përballuar kërcënimet militante brenda vendit? Nigeria tha të dielën e 2 nëntorot se do të mirëpriste ndihmën e SHBA-së në luftën kundër kryengritësve islamistë për sa kohë që respektohet integriteti i saj territorial. Në kryeqytetin Abuja, disa të krishterë që po shkonin në Meshën e së dielës thanë se do të mirëprisnin një ndërhyrje ushtarake amerikane për të mbrojtur komunitetin e tyre.
“Nigeria varet kryesisht nga operacionet ushtarake, të cilat nuk kanë qenë aq të suksesshme në mposhtjen dhe luftimin e pasigurisë. Kështu që unë do të sugjeroja, dhe studiuesit gjithashtu e mbështesin këtë, se vetëm një zgjidhje ushtarake nuk është e mjaftueshme për t’u përballur me pasigurinë. Pra, ajo që është më e mira është të plotësohet strategjia aktuale me strategji të tjera si strategjitë jo-kinetike, të cilat në thelb shikohen si shkaqet rrënjësore të kësaj pasigurie. Dhe një nga shkaqet rrënjësore që kemi parë të pasigurisë janë çështjet e qeverisjes, mungesa e pranisë së shtetit në zonat e largëta, mungesa e mundësive për të rinjtë e shumtë, veçanërisht në komunitetet e largëta, mungesa e lehtësirave themelore në këto fshatra, të cilat e bëjnë shumë të lehtë rekrutimin nga këto grupe ekstremiste të dhunshme. Pra, Nigeria duhet të shikojë strategjinë e saj aktuale, a po funksionon? A nuk po funksionon? Nëse nuk po funksionon, duhet ta ripërshtatë atë. Por ne duhet të largohemi nga mbështetja e madhe në zgjidhjet ushtarake në luftën kundër pasigurisë”, tha Malik Samiel, Qeverisja e Mirë Afrikane.
Ai mendonte se çdo ndihmë që ofron SHBA-ja duhet të jetë sipas kushteve të Nigerisë dhe ata duhet të punojnë si partnerë në vend që administrata Trump të veprojë vetëm, pasi kjo ishte “mosrespektuese”. Samuel tha se është koha që qeveria nigeriane të largohet nga zgjidhjet ushtarake në luftën kundër pasigurisë.
“SHBA-të mund të forcojnë kapacitetin e Nigerisë në mbledhjen e inteligjencës sepse (është) shumë e rëndësishme në mposhtjen e këtij grupi përdorimi dhe vendosja e inteligjencës. Por përtej kësaj, fusha që është shumë, shumë e rëndësishme, përsëri, në fushën e financimit të terrorizmit dhe SHBA-të, kanë të gjithë ekspertizën me të cilën mund ta ndihmojnë Nigerinë. Një gjë që dimë është se ky grup ekstremist i dhunshëm, pavarësisht nëse i quani dy fraksionet e Boko Haram JAS (Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’aëati Wal-Jihad) ose ISWAP (Shteti Islamik Provinca e Afrikës Perëndimore), apo edhe grupi i ri imagjinuar në veriperëndim të Nigerisë, quhet Lakurawa. Këto grupe po mbledhin të ardhura rreth komuniteteve kufitare për të çuar përpara operacionet e tyre”, tha Malik Samiel, Qeverisja e Mirë Afrikane.
Grupet militante që veprojnë në Nigeri kanë përfituar nga kufijtë porozë për të lëvizur midis vendeve fqinje Kamerun, Çad dhe Niger. Analistët thonë se militantët kanë përfituar nga kufijtë e lirshëm për të ndihmuar në financimin e operacioneve të tyre dhe për të rekrutuar, duke ushtruar presion mbi të rinjtë, veçanërisht ata që jetojnë në zona rurale të varfra dhe të lëna pas dore. Samuel tha se grupe si fraksionet e Boko Haram JAS (Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’aëati Wal-Jihad) ose ISWAP (Shteti Islamik Provinca e Afrikës Perëndimore), apo edhe Lakurawa, po mbledhin të ardhura rreth komuniteteve kufitare për të financuar operacionet e tyre.
