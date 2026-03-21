Pasi i cilësoi frikacakë, Donald Trump ka vijuar sulmet ndaj aleatëve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian.
Në një postim në rrjetet sociale, presidenti amerikan madje shkon më tej.
Ai kërcënon se SHBA-të do të marrin Groenlandën nëse aleatët nuk e ndihmojnë për të zhbllokuar Ngushticën e Hormuzit.
Ja postimi i Donald Trump:
“Nëse të ashtuquajturit ‘aleatë’ të NATO-s vazhdojnë refuzimin e tyre për të ndihmuar në hapjen e ngushticës së Hormuzit, gjë që do të ishte shumë e lehtë, e shpejtë, e thjeshtë dhe e sigurt për ta bërë, tani që lufta është fituar në masë të madhe, mund të më duhet të riafirmoj angazhimin tonë për sigurimin e Grenlandës për sigurinë tonë kombëtare. Sinqerisht shpresoj që të mos vijë deri aty, por do të shohim. Topi është në fushën e Europës. E kemi financuar NATO-n për dekada, pa marrë asgjë në këmbim, tani është koha që ata të na shpërblejnë në një mënyrë apo në një tjetër. Unë rindërtova ushtrinë tonë, më të fortën në botë, në mandatin tim të parë, dhe do ta përdor atë në maksimum për të siguruar sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe të botës, në çfarëdo mënyre që e shoh të arsyeshme. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje. – Presidenti DJT”
