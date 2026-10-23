Presidenti i SHBA-së, Donald Trump deklaroi të premten se Kanadaja po punon shumë për të arritur një marrëveshje tregtare me SHBA-në.
“Kanadaja po punon shumë për të arritur një marrëveshje me ne, dhe nuk dua ta them këtë, por ne i kemi të gjitha kartat”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
SHBA-ja dhe Kanadaja kanë qenë të bllokuara në një ngërç tregtar që kur bisedimet u ndërprenë në gusht, duke shkaktuar tarifa të reja dhe hakmarrje nga të dyja anët e kufirit.
Prishja ka thelluar një përçarje midis aleatëve të hershëm, të cilët kanë fajësuar njëri-tjetrin për bisedimet e dështuara, duke e nxitur kryeministrin kanadez Mark Carney të kërkojë një largim të mëtejshëm nga partneri më i madh tregtar i Kanadasë dhe duke hedhur dyshime mbi qëndrueshmërinë e Marrëveshjes SHBA-Meksikë-Kanada.
The post Trump: Kanadaja po punon shumë për të arritur një marrëveshje me SHBA-në appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply