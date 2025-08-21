Në një postim në Truth Social, Trump ka sugjeruar se Ukraina nuk mund ta fitojë luftën pa sulmuar Rusinë. Ai kritikoi administratën e Presidentit Joe Biden, duke e akuzuar se e ka penguar Ukrainën të kalojë në sulm, duke i lejuar vetëm të mbrohet. Sipas Trumpit, kjo strategji është e gabuar dhe nuk mund të sjellë fitore.
“Është shumë e vështirë, nëse jo e pamundur, të fitosh një luftë pa sulmuar një vend pushtues. Është si një ekip i shkëlqyer në sport që ka një mbrojtje fantastike, por nuk lejohet të luajë në sulm. Nuk ka shanse për të fituar! Kështu është me Ukrainën dhe Rusinë”, tha Trump në një postim në Truth Social .
Pse ky mesazh është i rëndësishëm? Retorika e Trump prek një pikë shumë të ndjeshme për Rusinë. Kremlini e konsideron çdo sulm të Ukrainës në tokën ruse si një “vijë të kuqe”.
Pas ndryshimit të politikës së SHBA-së në nëntor 2024, që lejoi Ukrainën të përdorte raketa amerikane me rreze të gjatë veprimi, Rusia ka përditësuar doktrinën e saj bërthamore dhe ka lëshuar një raketë balistike ndërkontinentale si paralajmërim.
Koha e vështirë për diplomacinë
Komentet e Trump vijnë në një kohë kur diplomacia duket se ka ngecur. Kremlini ka hedhur poshtë planet për një takim midis Presidentit rus Vladimir Putin dhe Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, duke sugjeruar se një takim në nivel udhëheqësish nuk është i afërt. Kjo vonesë në bisedimet e paqes ka thelluar pasigurinë mbi të ardhmen e konfliktit.
Çfarë ndodhi ndërkohë? Rusia ka nisur sulme ajrore masive në Ukrainë, duke përfshirë një sulm ndaj një kompanie prodhuese në pronësi amerikane. Kjo lëvizje tregon një ndryshim në retorikë nga ana e Trumpit, i cili më parë është shfaqur më i butë ndaj Putinit.
Simbolika e postimit
Menjëherë pas postimit të tij, Trump publikoi një foto ku shihej me Putinin. Kjo foto u vendos pranë një imazhi të vjetër të vitit 1959, ku zëvendëspresidenti i atëhershëm Richard Nixon shihej duke u përballur me kryeministrin sovjetik Nikita Hrushov, një simbol i qëndresës së SHBA-së gjatë Luftës së Ftohtë.
Ky veprim i dyfishtë tregon një qasje komplekse të Trumpit, i cili duket se po përpiqet të pozicionohet si një udhëheqës i fortë, ndërsa mban një marrëdhënie të ndërlikuar me homologun e tij rus. Me zgjedhjet në horizont, retorika e tij mbi Ukrainën pritet të ndikojë edhe në debatet e ardhshme politike.
