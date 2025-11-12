Demokratët e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së kanë publikuar një seri email-esh të reja nga pasuria e Jeffrey Epstein, ku përmendet edhe Presidenti Donald Trump. Sipas demokratëve, këto dokumente hedhin dritë mbi lidhjet e mundshme midis Trump dhe Epstein, duke “i dhënë një goditje përpjekjeve të Shtëpisë së Bardhë për të mbuluar rastin Epstein”.
Një nga email-et, i datës 2011, përfshin korrespondencë mes abuzuesit të dënuar seksual Jeffrey Epstein dhe bashkëpunëtores së tij Ghislaine Maxwell. Në të, Epstein thuhet se përmend Trump, duke pretenduar se ai “kaloi orë të tëra në shtëpinë time” me një viktimë të trafikimit seksual, duke iu referuar atij si “qen që nuk ka lehur”.
Një tjetër email, nga viti 2019, është midis Epstein dhe autorit Michael Wolff. Sipas demokratëve, në këtë shkëmbim Epstein ka shkruar se “Trump dinte për vajzat, por i kërkoi Ghislaine të ndalonte”.
Në emaile të tjera mes Wolff dhe Epstein, të dy duket se diskutojnë për mundësinë e hartimit të një reagimi ndaj një interviste të ardhshme të Trump në CNN, me Wolff që përshkruan “ndikimin e Epstein mbi Trump”.
Demokratët e Dhomës së Përfaqësuesve njoftuan gjithashtu se po shqyrtojnë mbi 23,000 dokumente të tjera të publikuara së fundmi nga pasuria e Epstein, që mund të hedhin më shumë dritë mbi rrjetin e tij të lidhjeve.
Trump, i cili njihej si mik i Epstein gjatë viteve 1990 dhe në fillim të viteve 2000, ka mohuar çdo lidhje me aktivitetet e tij të paligjshme. Ai i ka quajtur akuzat kundër tij “një mashtrim të orkestruar nga Partia Demokratike”, duke shtuar se marrëdhëniet e tij me Epstein përfunduan pas një grindjeje në fillim të viteve 2000.
