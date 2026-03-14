Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi mbrëmjen e së premtes se Irani është “plotësisht i mundur” dhe se Shtetet e Bashkuara po përpiqen me vendosmëri për të arritur një marrëveshje.
Sipas Trump, Irani nuk duket të jetë i interesuar për një marrëveshje të tillë.
Kjo deklaratë vjen rreth dy javë pas shpërthimit të një konflikti që ka përshkallëzuar tensionet në Lindjen e Mesme.
“Mediet e lajmeve të rreme nuk e tregojnë sa mirë ka vepruar ushtria amerikane kundër Iranit, i cili është plotësisht i mundur dhe kërkon një marrëveshje, por jo një marrëveshje që unë do ta pranoja!”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social, pa dhënë detaje të mëtejshme.
