Rusia ka liruar Robert Gilman, ish-marinsin amerikan 32-vjeçar, pas më shumë se katër vitesh në burg. Vendimi erdhi pasi presidenti rus Vladimir Putin e fali atë për arsye humanitare, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump tha se kishte diskutuar drejtpërdrejt me Putinin për lirimin e tij.
Robert Gilman, ish-pjesëtar i Trupave të Marinës amerikane dhe aktualisht mësues anglishteje, ishte arrestuar në qytetin Voronezh të Rusisë në janar të vitit 2022.
Sipas autoriteteve dhe mediave shtetërore ruse, Gilman u arrestua pasi dyshohej se, në gjendje të dehur, kishte goditur me këmbë një efektiv policie. Ai u dënua më pas me katër vjet e gjysmë burgim.
Familja e tij ka kundërshtuar vazhdimisht versionin e autoriteteve ruse. Babai i Gilmanit, Vladimir Gilman, i cili kishte emigruar nga Rusia drejt Massachusettsit, deklaroi se djali i tij ishte sëmurë në momentin e incidentit dhe se goditja ndaj policit kishte qenë aksidentale.
Gjendja shëndetësore ngriti shqetësim
Në javët e fundit, shqetësimi për gjendjen shëndetësore të Gilmanit ishte rritur ndjeshëm.
Sipas përfaqësuesve të familjes, në fund të qershorit ai u transferua nga spitali i burgut në repartin psikiatrik të një spitali civil të urgjencës. Mjekët e kishin vlerësuar gjendjen e tij si një formë “stupori disociativ”, ku pacienti mund të shfaqë reagim shumë të kufizuar ndaj mjedisit.
Pikërisht për shkak të gjendjes së tij, Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti amerikan i Shtetit i kishin kërkuar Moskës që ta lironte, në mënyrë që ai të merrte trajtimin e nevojshëm në Shtetet e Bashkuara.
Trump: Robert Gilman po kthehet në shtëpi
Presidenti Donald Trump e njoftoi lirimin e Gilmanit përmes një postimi në rrjetet sociale.
“Jam krenar të njoftoj se shtetasi amerikan Robert Gilman, ish-marins i Shteteve të Bashkuara, po kthehet në shtëpi!”, deklaroi Trump.
Sipas presidentit amerikan, lirimi erdhi pas bisedave të tij me Vladimir Putinin dhe u krye “për arsye shumë humanitare”.
Zyrtarë amerikanë konfirmuan se Gilman ishte nisur drejt Shteteve të Bashkuara me një avion të Departamentit të Shtetit. Ai pritej të mbërrinte në aeroportin Washington Dulles, ku do të pritej nga i dërguari amerikan Steve Witkoff dhe zëvendësndihmësi i presidentit Sebastian Gorka.
Një zyrtar amerikan që kishte komunikuar me Gilmanin tha se ai ishte në gjendje të ecte dhe të fliste.
“Duke marrë parasysh të gjitha rrethanat, ai duket se është në gjendje të mirë”, tha zyrtari.
Një lirim i pazakontë
Trump theksoi gjithashtu se Rusia nuk kishte kërkuar lirimin e ndonjë shtetasi rus në këmbim të Gilmanit. “Nuk pati shkëmbim”, shkroi presidenti amerikan.
Ky element e bën rastin veçanërisht të rëndësishëm në marrëdhëniet SHBA-Rusi. Lirimi i një shtetasi amerikan të burgosur në Rusi pa një shkëmbim të drejtpërdrejtë është relativisht i pazakontë.
Vendimi i Moskës mund të interpretohet si një sinjal se Rusia kërkon të përmirësojë marrëdhëniet me administratën Trump, në një periudhë kur politika amerikane ndaj luftës në Ukrainë dhe marrëdhënieve me Kremlinin po ndryshon.
Në shkurt të vitit 2025, administrata Trump kishte siguruar lirimin e mësuesit amerikan Marc Fogel, i cili ishte mbajtur në një burg rus.
Në atë rast, lirimi ishte pjesë e një marrëveshjeje shkëmbimi me një shtetas rus të burgosur në Shtetet e Bashkuara për akuza që lidhen me pastrimin e parave.
Rasti i Gilmanit është ndryshe, pasi sipas deklarimeve amerikane nuk është bërë një marrëveshje e tillë shkëmbimi. Robert Gilman ishte një prej të paktën dhjetë shtetasve amerikanë që dihej se ndodheshin në burgjet ruse.
Lirimi i tij, veçanërisht për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore dhe mungesës së një shkëmbimi të të burgosurve, shihet si një zhvillim me rëndësi humanitare, por edhe diplomatike.
Pas më shumë se katër vitesh në burg, Gilman tashmë po kthehet në Shtetet e Bashkuara, ku pritet të marrë trajtim mjekësor dhe të ribashkohet me familjen e tij.
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