“Por ne nuk do të bëjmë biznes derisa të zgjidhet lufta. Lufta duhet të ndalet dhe vrasjet duhet të ndalen”.
Sipas Trump, SHBA-të janë vendi më i nxehtë në botë dhe Putini “dëshiron një pjesë të saj” sepse Rusia “nuk është e nxehtë ekonomikisht”. Më tej e cilëson Putin si një njeri të zgjuar, dhe se ekziston një “nivel i mirë respekti nga të dyja palët”.
I pyetur në lidhje me sulmet e vazhdueshme të Rusisë ndaj Ukrainës, Trump tha se Putin mendon se kjo “e ndihmon atë të bëjë një marrëveshje më të mirë”, por në realitet “kjo në fakt e dëmton atë”.
Leave a Reply