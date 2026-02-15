Izraeli dyshohet se ka marrë sinjal pozitiv për një sulm të mundshëm ndaj programit balistik dhe instalimeve raketore të Iranit, gjatë një takimi mes kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-presidentit amerikan Donald Trump, të zhvilluar në dhjetor në rezidencën Mar-a-Lago.
Sipas një raportimi të CBS News, Trump ka pranuar kërkesën e Netanyahut për të mbështetur një goditje ndaj programit balistik të Iranit, nëse negociatat mes Uashingtonit dhe Teheranit nuk japin rezultate.
Dy muaj pas takimit në Mar-a-Lago, media amerikane raporton se brenda administratës amerikane po zhvillohen diskutime mes zyrtarëve të lartë ushtarakë dhe shërbimeve të inteligjencës për mundësinë e mbështetjes së një vale të re sulmesh izraelite kundër Iranit.
Sipas burimeve anonime amerikane, diskutimet janë fokusuar më pak nëse Izraeli mund të veprojë dhe më shumë në mënyrën se si Shtetet e Bashkuara mund ta ndihmojnë, përfshirë furnizimin ajror me karburant për avionët izraelitë dhe sigurimin e lejeve të fluturimit nga vendet përgjatë korridorit të mundshëm ajror.
Zhvillimet vijnë në një kohë kur administrata Trump vijon negociatat me Teheranin për programin bërthamor iranian. Netanyahu ka shprehur vazhdimisht skepticizëm ndaj diplomacisë me Iranin, duke theksuar se çdo marrëveshje duhet të përfshijë kufizime edhe për raketat balistike, përveç programit bërthamor.
Nga ana tjetër, zyrtarët iranianë kanë deklaruar se janë të gatshëm të diskutojnë kufizime për programin bërthamor, por jo për programin balistik, të cilin e konsiderojnë pjesë të mbrojtjes kombëtare dhe jashtë negociatave.
Ndërkohë, SHBA dhe Irani pritet të zhvillojnë një raund të dytë bisedimesh për çështjen bërthamore në Gjenevë ditën e martë. Mediat shtetërore iraniane raportojnë se ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi, është nisur drejt Gjenevës për të marrë pjesë në bisedimet indirekte.
Leave a Reply